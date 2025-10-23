23-27 octombrie 2025 | Circulație restricționată pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia, dinspre Bulevardul Republicii: Anunțul Primăriei

Circulație restricționată pe strada Emil Racoviță din Alba Iulia, dinspre Bulevardul Republicii: Anunțul Primăriei

Primăria Alba Iulia anunță locuitorii din cartierul Emil Racoviță cu privire la restricții temporare de circulație instituite în zonă.

„În vederea executării lucrărilor premergătoare asfaltării, începând din această după-amiază (n.a joi, 23 octombrie 2025), circulația vehiculelor pe strada Emil Racoviță, pe sectorul afișat pe harta anexată în culoarea ROȘIE (dinspre Bulevardul Republicii), va fi restricționată până la începutul săptămânii viitoare (luni, 27 octombrie 2025).

În această perioadă, accesul auto în zona blocurilor se va face de către strada Petre Ispirescu (în culoarea VERDE), proaspăt asfaltată.

Ne cerem scuze locuitorilor pentru disconfortul cauzat de aceste lucrări de modernizare a carosabilului, absolut necesare în zonă”, a comunicat Primăria Alba Iulia.

