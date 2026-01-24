Actualitate

23-26 ianuarie 2026 | Risc însemnat de avalanșe în Munții Parâng-Șureanu. Meteorologi: „Pe pantele înclinate se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Risc însemnat de avalanșe în Munții Parâng-Șureanu

În perioada vineri, 23 ianuarie 2026, ora 20.00 – luni, 26 ianuarie 2026, ora 20.00, este risc însemnat de avalanșe la altitudini mari în Munții Parâng-Șureanu, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie.

Iată întreg conținutul buletinului nivometeorologic pentru perioada amintită:

*La peste 1800 m: Temperaturile în creștere accentuată din următoarele zile vor duce la umezirea stratului actual în primii 20…30 cm, care se va îngreuna, crescând riscul unor curgeri pe anumite pante sau văi. În zona crestelor s-au păstrat plăcile de vânt existente, pe versanți cu orientări diferite și se regăsesc unele cornișe de mari dimensiuni, care prin rupere sunt un factor de risc în declanșarea unor avalanșe. Începând cu noaptea de 25/26 ianuarie sunt așteptate ninsori în zona crestelor, care vor depune un strat nou de zăpadă, local consistent.

Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind izolat 1.5 metri. Spre sol se regăsesc cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate alunecarea straturilor superioare și genera unele avalanșe de dimensiuni medii. Pe pantele înclinate se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze stratul superior și unele straturi subiacente, precum și plăcile de vânt formate în zonele înalte, atât spontan, cât mai ales la suprasarcini – risc însemnat(3).

*Sub 1800 m: Stratul de zăpadă este pe alocuri consistent, atingând 30..40 cm și izolat chiar mai mult pe anumite văi adăpostite aflate aproape de 1700-1800 m. Temperaturile ridicate din următoarele zile vor favoriza umezirea puternică a zăpezii, astfel încât stratul superior poate aluneca peste cel vechi și întărit de la baza stratului, ducând la declanșarea de curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, în special la altitudini de 1600-1800 m – risc moderat(2).

