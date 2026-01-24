23-26 ianuarie 2026 | Risc însemnat de avalanșe în Munții Parâng-Șureanu. Meteorologi: „Pe pantele înclinate se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari”
Risc însemnat de avalanșe în Munții Parâng-Șureanu
În perioada vineri, 23 ianuarie 2026, ora 20.00 – luni, 26 ianuarie 2026, ora 20.00, este risc însemnat de avalanșe la altitudini mari în Munții Parâng-Șureanu, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie.
Iată întreg conținutul buletinului nivometeorologic pentru perioada amintită:
*La peste 1800 m: Temperaturile în creștere accentuată din următoarele zile vor duce la umezirea stratului actual în primii 20…30 cm, care se va îngreuna, crescând riscul unor curgeri pe anumite pante sau văi. În zona crestelor s-au păstrat plăcile de vânt existente, pe versanți cu orientări diferite și se regăsesc unele cornișe de mari dimensiuni, care prin rupere sunt un factor de risc în declanșarea unor avalanșe. Începând cu noaptea de 25/26 ianuarie sunt așteptate ninsori în zona crestelor, care vor depune un strat nou de zăpadă, local consistent.
Pe unele văi depozitele de zăpadă sunt consistente, depășind izolat 1.5 metri. Spre sol se regăsesc cristale tip cupă, care pot favoriza în cazuri izolate alunecarea straturilor superioare și genera unele avalanșe de dimensiuni medii. Pe pantele înclinate se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari, care să angreneze stratul superior și unele straturi subiacente, precum și plăcile de vânt formate în zonele înalte, atât spontan, cât mai ales la suprasarcini – risc însemnat(3).
*Sub 1800 m: Stratul de zăpadă este pe alocuri consistent, atingând 30..40 cm și izolat chiar mai mult pe anumite văi adăpostite aflate aproape de 1700-1800 m. Temperaturile ridicate din următoarele zile vor favoriza umezirea puternică a zăpezii, astfel încât stratul superior poate aluneca peste cel vechi și întărit de la baza stratului, ducând la declanșarea de curgeri sau avalanșe de dimensiuni mici și izolat medii, în special la altitudini de 1600-1800 m – risc moderat(2).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Premierul Ilie Bolojan: „Nu este normal ca un autoturism electric foarte scump să fie impozitat la nivelul unui diesel cu cea mai mică capacitate”
Premierul Ilie Bolojan: „Nu este normal ca un autoturism electric foarte scump să fie impozitat la nivelul unui diesel cu cea mai mică capacitate” Premierul Ilie Bolojan susține că principiul „proporționalității cu poluarea” trebuie respectat în cazul autovehiculelor. El spune că se vor aplica anumite discounturi pentru mașinile care nu poluează, în timp ce pentru […]
Ilie Bolojan despre reforma administrației: ,,Două treimi din primăriile din țară au nevoie de o reducere de personal”
Ilie Bolojan despre reforma administrației: ,,Două treimi din primăriile din țară au nevoie de o reducere de personal” Unul dintre subiectele discutate de premierul Ilie Bolojan, într-un interviul la un post public de radio, vineri, 23 ianuarie 2026, a fost reforma administrației. „Sunt peste 700 de primării care au personalul cu noua grilă, mai mic. […]
Anul școlar 2026-2027: Ministerul propune modificări în structura anului școlar
Anul școlar 2026-2027: Ministerul propune modificări în structura anului școlar Un proiect impus de Minister, lansat în dezbatere menționează că anul școlar 2026-2027 ar urma să înceapă în 7 septembrie și să se încheie în 18 iunie. Cursurile anului școlar 2026 – 2027 urmează să înceapă în 7 septembrie 2026 și se încheie în 18 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Premierul Ilie Bolojan: „Nu este normal ca un autoturism electric foarte scump să fie impozitat la nivelul unui diesel cu cea mai mică capacitate”
Premierul Ilie Bolojan: „Nu este normal ca un autoturism electric foarte scump să fie impozitat la nivelul unui diesel cu...
23-26 ianuarie 2026 | Risc însemnat de avalanșe în Munții Parâng-Șureanu. Meteorologi: „Pe pantele înclinate se va menține riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari”
Risc însemnat de avalanșe în Munții Parâng-Șureanu În perioada vineri, 23 ianuarie 2026, ora 20.00 – luni, 26 ianuarie 2026,...
Știrea Zilei
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și tratamente costisitoare: ,,Este o povară greu de dus singuri în fața suferinței ei”
APEL UMANITAR pentru Carla, o fetiță de 12 ani din Alba, cu multiple afecțiuni, care are nevoie de investigații și...
Se reascut cuțitele: Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local
Plângere prealabilă formulată de STP Alba Iulia față de decizia primăriei de a înființa propria companie de transport local Societatea...
Curier Județean
24-25 ianuarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
Accident rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda, la km 51. Intervin pompierii din Aiud
Accident rutier pe autostrada A10 Sebeș-Turda, la km 51. Intervin pompierii din Aiud Un accident rutier s-a produs pe autostrada...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
Curiozități despre MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859. Unirea Principatelor Române, aspecte mai puțin cunoscute
Curiozități despre MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859. Unirea Principatelor Române, aspecte mai puțin cunoscute În data de 24 ianuarie...
23 ianuarie: Ziua internațională a scrisului de mână (Handwriting Day). Ce spune scrisul despre personalitatea noastră
23 ianuarie: Ziua internațională a scrisului de mână (Handwriting Day). Ce spune scrisul despre personalitatea noastră În fiecare an, în...