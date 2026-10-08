23-25 octombrie 2026 | România găzduiește primul campionat european de Airsoft organizat sub egida EAF

Federația Europeană de Airsoft (European Airsoft Federation – EAF) și Federația Română de Airsoft (FRA), cu sprijinul Agenției Naționale pentru Sport, organizează EuAPC 2026 – European Airsoft Precision Challenge Championship. Este primul Campionat European de Airsoft organizat sub egida European Airsoft Federation și va avea loc între 23 și 25 octombrie 2026, în Cetatea Alba Carolina din Alba Iulia.

Aproximativ 80 de sportivi din 8 țări

Organizatorii estimează participarea a aproximativ 80 de sportivi. Până în prezent și-au confirmat participarea delegații din Bosnia și Herțegovina, Franța, Germania, Italia, Republica Moldova, Slovacia, Țările de Jos și România (țară gazdă).

Ce este airsoftul și cum se desfășoară competiția

Airsoftul este un sport de precizie practicat cu replici care propulsează bile de plastic de 6 mm. La EuAPC 2026, sportivii vor concura în opt probe tehnice care evaluează precizia tirului, viteza de execuție, siguranța în manipularea echipamentului și capacitatea de adaptare la scenarii competitive variate.

O disciplină cu viitor european

Proba de precizie și viteză este una dintre disciplinele pe care European Airsoft Federation își dorește să le dezvolte în toată Europa. La Alba Iulia, sportivii din opt țări vor concura pentru prima dată după aceleași reguli, pe același teren și pentru același titlu. Pentru mulți dintre ei, este momentul pe care îl așteaptă de ani de zile: șansa de a-și reprezenta țara la un campionat european. Iar experiența acestor trei zile va contura felul în care va arăta airsoftul de performanță în anii următori. Competiția se desfășoară pe trei categorii de vârstă, juniori, tineret și seniori, atât la feminin, cât și la masculin

Intrare liberă pentru public

Accesul spectatorilor este gratuit pe toată durata competiției, așa că îi așteptăm cu drag pe toți cei care vor să descopere acest sport. Programul complet este atașat acestui comunicat.

„EuAPC 2026 nu este doar o competiție. Este momentul în care comunitatea europeană de airsoft face primul pas către un sistem sportiv continental unificat. Suntem mândri că prima ediție a Campionatului European se desfășoară în România”, a declarat Daniel Filimon, vicepreședinte al European Airsoft Federation și președinte al Federației Române de Airsoft.

Federația Română de Airsoft și European Airsoft Federation mulțumesc tuturor federațiilor, cluburilor,nsportivilor, arbitrilor și voluntarilor care fac posibil acest eveniment.

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