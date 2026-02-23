23-25 februarie 2026 | COD GALBEN de ninsori și viscol în zonele montane și submontane din Alba și în alte județe: Ploaie, lapoviță și ninsoare în întreaga țară

COD GALBEN de ninsori și viscol în zonele montane și submontane din Alba și în alte județe: Ploaie, lapoviță și ninsoare în întreaga țară

Zonele montane și submontane din Alba și din alte județe sunt sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de precipitații însemnate cantitativ, la munte strat de zăpadă, intensificări de vânt și viscol în zona înaltă, valabilă de luni, 23 februarie 2026, ora 10.00, până marți, 24 februarie 2026, ora 10.00.

În zona montană și submontană a județelor Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud, temporar vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula 20…30 l/mp. Vor fi ploi ce vor avea și caracter de aversă, iar la altitudini în general de peste 1400 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 10…25 cm.

În zona montană înaltă a Carpaților Occidentali, precum și în cea din nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali vântul va prezenta intensificări cu viteze de 60…90 km/h, astfel va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Marți, 24 februarie 2026, între orele 10.00 și 20.00, întreg județul Alba va fi sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de intensificări ale vântului. În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în Banat, Oltenia și local în Transilvania și sud-vestul Munteniei, cu viteze de 50…70 km/h.

De marți, 24 februarie 2026, ora 20.00, până miercuri, 25 februarie 2026, ora 10.00, zona de munte din sudul județului Alba va fi sub incidența unei atenționări meteo Cod Galben de intensificări ale vântului și viscol. În Carpații Meridionali și Carpații de Curbură vântul va continua să prezinte intensificări cu viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…110 km/h și va fi viscol, astfel că vizibilitatea va fi redusă semnificativ.

Este, de asemenea, în vigoare, până miercuri, 25 februarie 2026, la ora 22.00, și o informare meteo pentru toată România. Conform meteorologilor, în intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile nord-vestice și va cuprinde cea mai mare parte a țării. Vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), dar în nord și centru, iar în noaptea de marți spre miercuri și miercuri și în sud-est, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță, măzăriche și ninsoare.

La munte, pe parcursul zilei de luni vor fi precipitații mixte (mai ales ninsori la altitudini de peste 1400 m în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali), apoi vor predomina ninsorile și local se va depune strat nou de zăpadă de 10…30 cm. În regiunile intracarpatice și în zonele de munte, local se vor acumula cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 25…35 l/mp. Pe spații mici se va forma polei și ghețuș, cu o probabilitate mai mare în Moldova și Muntenia.

Luni (23 februarie) vântul va avea intensificări temporare, local în nord-vest și centru și la munte, marți (24 februarie), în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri îndeosebi în centru și est. În zonele joase de relief vor fi viteze de 40…55 km/h și local de peste 60 km/h în sud-vest și centru, precum și la munte.

În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70…80 km/h și de peste 90…100 km/h în Carpații Meridionali, viscolind zăpadă și determinând reducerea semnificativă a vizibilității.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI