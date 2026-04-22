22-24 aprilie 2026 | COD GALBEN și PORTOCALIU de vreme rea în Alba și alte județe din țară. Ninsori la munte, vânt, frig și brumă, până vineri
22-24 aprilie 2026 | COD GALBEN și PORTOCALIU de vreme rea în Alba și alte județe din țară. Ninsori la munte, vânt, frig și brumă, până vineri
Meteorologii ANM au emis miercuri dimineața noi avertizări meteo, valabile în perioada 22 aprilie, ora 10:00 – 24 aprilie, ora 10:00. În intervalul menționat vor fi precipitații mixte la munte, în estul și sudul Transilvaniei, predominant ninsori la altitudini de peste 1400 m, intensificări ale vântului, vreme rece, brumă.
Miercuri (22 aprilie), la munte și trecător în estul și în sudul Transilvaniei vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mai mari de 1400 m, în Carpații Meridionali și în Carpații Orientali, va ninge și se va depune strat nou de zăpadă (în medie 5 cm). Temporar, vântul va avea intensificări în regiunile vestice și sud-vestice, unde la rafală se vor atinge viteze în general de 40…45 km/h.
Joi (23 aprilie) intensificări ale vântului vor fi în toate regiunile, cu rafale în general de 40…50 km/h, iar la munte și în regiunile nordice, estice și în centru, local de peste 55…60 km/h.
Miercuri și joi vremea va fi rece pentru această perioadă, astfel că în cursul nopților, pe alocuri, se va produce brumă, în special în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase din restul teritoriului.
COD GALBEN 23 aprilie, ora 09:00 – 23 aprilie, ora 22:00
Pe parcursul zilei de joi (23 aprilie), în Moldova, Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, nord-estul Munteniei și Dobrogea, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h, iar în cea mai mare parte a zonei montane de 70…90 km/h.
COD PORTOCALIU 23 aprilie, ora 12:00 – 23 aprilie, ora 20:00
În intervalul menționat, în județele Botoșani, Iași, precum și în zona joasă a județului Suceava temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70…90 km/h.
Intensificări puternice ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali, de Curbură și în Munții Apuseni, la altitudini de peste 1600 m, cu rafale de 90…130 km/h.
VIDEO | Sorin Grindeanu, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan: ,,PSD poate să treacă în opozitie”
Sorin Grindeanu, după discuțiile cu președintele Nicușor Dan: ,,PSD poate să treacă în opozitie” Delegația PSD, formată din Sorin Grindeanu,...
Remarca făcută de Rareș Bogdan în ședința PNL: ,,Eu nu vreau steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și Crucea Creștină”
Remarca făcută de Rareș Bogdan în ședința PNL: ,,Eu nu vreau steagul Curcubeu pe sediul PNL, vreau steagul României și...
