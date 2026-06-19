Sport

21 iunie 2026 | Fotbal pentru o cauză nobilă pe Arena „Florian Brumaru” din Sebeșel: „Vino alături de noi, susține echipele participante și contribuie la oferirea unei șanse la o viață mai bună pentru Matei!”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 19 minute

în

De

Fotbal pentru o cauză nobilă pe Arena „Florian Brumaru” din Sebeșel: „Vino alături de noi, susține echipele participante și contribuie la oferirea unei șanse la o viață mai bună pentru Matei!”

ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei organizează un eveniment special în care fotbalul și solidaritatea se întâlnesc pentru o cauză nobilă.

„21 de echipe participante vor lupta pe teren, dar adevărata victorie este speranța pe care o putem oferi împreună lui Matei”, au transmis reprezentanții ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei.

Arbitrajul va fi asigurat de Cristian Man, Răzvan Rădoi și Florin Coltor.

„Turneul caritabil pentru Matei” va avea loc duminică, 21 iunie 2026, de la ora 10:00, la Arena „Florian Brumaru” din Sebeșel.

Cei prezenți vor beneficia, grație implicării organizatorilor, de mici, bere, răcoritoare și tobogan gonflabil pentru copii.

Toate încasările vor fi donate pentru Matei.

„Vino alături de noi, susține echipele participante și contribuie la oferirea unei șanse la o viață mai bună pentru Matei! Fiecare gest de susținere înseamnă un pas înainte pentru el”, au precizat organizatorii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Campionatul Munților Apuseni 2026, la start, cu o noutate… turneu rezervat orașelor | Bistra, dublă campioană în ediția precedentă

Dan HENEGAR

Publicat

acum 3 ore

în

19 iunie 2026

De

Campionatul Munților Apuseni 2026, la start, cu o noutate… turneu rezervat orașelor | Bistra, dublă campioană în ediția precedentă Campionatul Munților Apuseni 2026, îndrăgita competiție fotbalistică organizată de Asociația Județeană de Fotbal Alba și Consiliul Județean, se pregătește de start, cu o mare noutate. Citește și: Bistra, dublă câştigătoare a Campionatului Munţilor Apuseni | Laureaţii unei […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, transferuri tari: Donca (Olimpia Satu Mare) și Prejmerean (CSM Slatina), primele mutări din mandatul Apostu | Aiudeanul Șteau, la Minaur Baia Mare

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

19 iunie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, transferuri tari: Donca (Olimpia Satu Mare) și Prejmerean (CSM Slatina), primele mutări din mandatul Apostu! Aiudeanul Șteau, la Minaur Baia Mare Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia a realizat două transferuri tari: mijlocașii Donca (Olimpia Satu Mare) și Prejmerean (CSM Slatina). Sunt primele mutări rezolvate de la instalarea cuplului Bogdan Apostu, […]

Citește mai mult

Sport

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), eliminată în optimi la turneul WTA 125 de la Brescia

Ioana Oprean

Publicat

acum 20 de ore

în

18 iunie 2026

De

Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), eliminată în optimi la turneul WTA 125 de la Brescia Miriam Bulgaru, sportivă legitimată la CSM Unirea Alba Iulia, a părăsit turneul WTA 125 de la Brescia (Italia) în faza optimilor de finală. Joi, 18 iunie 2026, Miriam Bulgaru (27 de ani, 258 WTA) a fost învinsă de Ane […]

Citește mai mult