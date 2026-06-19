21 iunie 2026 | Fotbal pentru o cauză nobilă pe Arena „Florian Brumaru” din Sebeșel: „Vino alături de noi, susține echipele participante și contribuie la oferirea unei șanse la o viață mai bună pentru Matei!”

Fotbal pentru o cauză nobilă pe Arena „Florian Brumaru” din Sebeșel: „Vino alături de noi, susține echipele participante și contribuie la oferirea unei șanse la o viață mai bună pentru Matei!”

ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei organizează un eveniment special în care fotbalul și solidaritatea se întâlnesc pentru o cauză nobilă.

„21 de echipe participante vor lupta pe teren, dar adevărata victorie este speranța pe care o putem oferi împreună lui Matei”, au transmis reprezentanții ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei.

Arbitrajul va fi asigurat de Cristian Man, Răzvan Rădoi și Florin Coltor.

„Turneul caritabil pentru Matei” va avea loc duminică, 21 iunie 2026, de la ora 10:00, la Arena „Florian Brumaru” din Sebeșel.

Cei prezenți vor beneficia, grație implicării organizatorilor, de mici, bere, răcoritoare și tobogan gonflabil pentru copii.

Toate încasările vor fi donate pentru Matei.

„Vino alături de noi, susține echipele participante și contribuie la oferirea unei șanse la o viață mai bună pentru Matei! Fiecare gest de susținere înseamnă un pas înainte pentru el”, au precizat organizatorii.

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