21 Decembrie 2025 | Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, sărbătorită la Alba Iulia. PROGRAMUL complet
Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, sărbătorită la Alba Iulia. PROGRAMUL complet
Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății va fi sărbătorită la Alba Iulia sâmbătă, 21 decembrie 2025, începând cu ora 12.00.
Evenimentul urmează să se desfășoare la Troița din Piața I.I.C. Brătianu Alba Iulia, începând cu ora 12. Monumentul Eroilor Revoluției (Bd. Transilvaniei, Alba Iulia), ora 12.45 și Sala Unirii Alba Iulia ora 13:20.
Programul evenimentelor:
- 11.50 – 12.00 Primirea invitaților – Troița din Piața I.I.C. Brătianu
- 12.00 – 12.03 Intonarea Imnului Național al României;
- 12.03 – 12.10 Oficierea serviciului religios;
- 12.10 – 12.15 Alocuțiune privind semnificația zilei;
- 12.15 – 12.20 Depunere coroane și jerbe de flori, Troița Piața I.I.C. Brătianu;
- 12.20 Păstrarea unui moment de reculegere.
- 12.40 – 12.45 Primirea invitaților – Monumentul Eroilor Revoluției
- 12.45 – 12.55 Depunere coroane și jerbe de flori – Monumentul Eroilor Revoluției;
- 12.55 Păstrarea unui moment de reculegere.
- 13.15 – 13.20 Primirea invitaților – Sala Unirii
- 13.20 – 13.23 Intonarea Imnului Național al României;
- 13.23 – 13.25 Depunerea drapelului Revoluției în Sala Unirii.
Participanți:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Alba
- Consiliul Judeţean Alba
- Primăria Municipiului Alba Iulia
- Membrii Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba;
- Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano – Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase
- Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia
- Direcția Regională de Informații ”Transilvania Sud” Sibiu
- Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba
- Cercul Militar Alba Iulia
- Asociația de Revoluționari ”21 Decembrie 1989” Alba Iulia
- Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia
- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
- Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba
- Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba
- Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”
- Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba Iulia
- Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații
- Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu” filiala Alba Iulia
- Fundația Alba Iulia 1918 pentru unitatea și integritatea României
- Despărțământul Astra ”Eugen Hulea” Alba Iulia
- Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba
- Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia
- Servicii și instituții publice din județul Alba
- Partide politice
