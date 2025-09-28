ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 7 septembrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea postului de MUNCITOR NECALIFICAT (CU ATRIBUȚII DE ÎNGRIJITOR), post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura ADMINISTRATIV

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: studii medii

2. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare și comunicare cu întreg personalul, abilități pentru muncă în echipăîn limita sarcinilor, atribuțiilor din fișa postului

3. Vechime – nu se solicită.

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 26/09/2025

– termenul de depunere a dosarelor în data de 10/10/2025, ora 12:00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor în data de: 13/10/2025 , ora 10:00, la sediul instituţiei;

– afișare rezultate la selectia dosarelor în data de: 13/10/2025, ora 12:00, la sediul instituției.

– termen de contestare la selecția dosarelor în data de 14/10/2025, ora 12:00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selecția dosarelor în data de 14/10/2025, ora 13:00, la sediul instituției.

Proba practică:

– proba practică în data de 20/10/2025 , ora 14.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 20/10/2025 , ora 16:00, la sediul instituției.

– termenul de depunere a contestațiilor la proba practică în data de 21/10/2025,ora 12:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 21/10/2025, ora 15:30, la sediul instituției;

Proba interviu:

– proba interviu în data de 22/10/2025, ora 14.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 22/10/2025, ora 16:00, la sediul instituției.

– termenul de depunere a contestațiilor la proba interviu în data de 23/10/2025 ,ora 12:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 23/10/2025, ora 16:00, la sediul instituției;

– Afişarea rezultatelor finale în data de 23/10/2025, ora 16:00, la sediul instituției;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA , cu sediul în ALBA IULIA, B-DUL TRANSILVANIEI NR. 36 A, compartimentul resurse umane/, persoana de contact:BUDA ELENA ADRIANA, email: [email protected].

*Spitalul Municipal Sebeş organizează concurs pentru ocuparea postului de BIOLOG DEBUTANT ÎN CADRUL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE

Condițiile specifice de ocupare a posturilor stabilite cu respectarea Ordinului nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar sunt urmatoarele:

Pentru biolog debutant:

-diplomă de licență în biologie

-certificat de membru al OBBCCSR + aviz de liberă practică pentru anul în curs

-vechime în specialitatea studiilor – fără vechime

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 17.10.2025 Ora 13.00

Data selecției dosarelor 20.10.2025

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor 20.10.2025 Ora 14.00

Data limită depunere contestații la rezultatul selectiei dosarelor 21.10.2025 Ora 14.00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 22.10.2025 Ora 14.00

Data probei scrise 23.10.2025 Ora 09.00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 23.10.2025 Ora 13.00

Data limită depunere contestații privind rezultatul probei scrise 24.10.2025 Ora 13.00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 27.10.2025 Ora 10.00

Data probei practice 28.10.2025 Ora 10.00

Data afișării rezultatelor la proba practică 28.10.2025 Ora 14.00

Data limită depunere contestații privind rezultatul probei practice 29.10.2025 Ora 14.00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba practică 30.10.2025 Ora 14.00

Data afișării rezultatelor finale 30.10.2025 Ora 12.00

Informații suplimentare: SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ, Sebeș, str. Șurianu, nr. 41, jud. Alba, telefon: 0258.731712, e-mail: [email protected].

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractual vacante de auditor gr. I (S)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă în domeniul științe economice , științe juridice sau științe administrative ( diplomă de licență + master pentru candidații care au absolvit ciclul I + II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023);

– curs absolvit de Auditor intern în sectorul public, cod COR 241306 de minimum 40 de ore de instruire;

– deținerea avizului favorabil al Serviciul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetarii, conform prevederilor Ordinului M.E.N. nr. 5509/2017;

– vechime în specialitatea postului, pe funcții ce necesită studii superioare de lungă durată : minimum 6 ani si 6 luni;

– nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

1. Publicarea anuntului 25.09.2025

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba 09.10.2025, ora 16.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 10.10.2025 – 13.10.2025

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 13.10.2025, ora 16.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 14.10.2025, orele 08.00 – 16.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 15.10.2025, ora 16.00

7. Susţinerea probei scrise 17.10.2025, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 17.10.2025, ora 16.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 20.10.2025, orele 08.00 – 16.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 21.10.2025, ora 16.00

11. Susţinerea interviului 22.10.2025, ora 10.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 22.10.2025, ora 16.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 23.10.2025, orele 08.00 – 16.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 24.10.2025, ora 14.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului 24.10.2025, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul institutiei, de pe website: www.uab.ro – informare publică – posturi vacante didactic auxiliar si nedidactic, persoană de contact: Marcu Dan Cosmin, funcția administrator financiar, având numărul de telefon 0258/806276.

*Direcția de Asistență Socială Sebeș din subordinea Consiliului Local al municipiului Sebeș inițiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea unui post de LOGOPED debutant – Centrul de Zi pentru Copii cu Dizabilități (durata timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână)

Probele stabilire pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul

Data, ora și locul desfășurării concursului:

– 16.10.2025, ora 10:00 – Aleea Lac, nr. 12 (sediul Direcției de Asistență Socială Sebeș) – proba scrisă

– Interviul se va desfășura în termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă;

Termenul de depunere al dosarelor de înscriere: 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului, respectiv, 08.10.2025, inclusiv.

Condiții specifice de participare :

– Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul Științe sociale, specializare psihologie/psihopedagogie specială;

– Atestat de liberă practică eliberat de Colegiul psihologilor din România în specializarea psihopedagogie specială;

– Vechime în specialitatea studiilor: nu se solicită.

Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs sunt: Direcția de Asistență Socială Sebeș, Aleea Lac, nr. 12 la compartimentul Resurse umane, tel. 0258731007, fax 0258730611, email : [email protected], persoană de contact: Pascal Andra Iulia.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, pe site-ul instituției.

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de medic specialist confirmat în specialitatea pediatrie cu normă întreagă, în cadrul UPU.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea pediatrie;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Alba Iulia, B-dul Revolutiei 1989, nr.23, Alba Iulia, și va consta în următoarele etape:

1. selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

2. proba scrisă (proba B);

3. proba clinică sau practică în funcţie de specificul postului publicat la concurs (proba C).

Calendarul desfășurării concursului/examenului

– Perioada depunere dosare concurs: 25.09.2025-08.10.2025

– Selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin: 09.10.2025-10.10.2025

– Afișare rezultat la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 10.10.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatul la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 13.10.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 14.10.2025

– Desfășurare probă scrisă: 20.10.2025 ora 10

– Afișare rezultate probă scrisă: 20.10.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba scrisă: 21.10.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 22.10.2025

– Desfășurare probă clinică/practică: 23.10.2025 ora 10

– Afișare rezultate probă clinică/practică: 23.10.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba clinică/ practică: 24.10.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba clinică/ practică: 27.10.2025

– Afişarea rezultatului final al concursului: 28.10.2025

Tematica și bibliografia sunt afișate pe site-ul spitalului www.spitalalba.ro.

Formularul de înscriere, tematica și bibliografia, se pot ridica și de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului și pot fi descărcate și de pe site-ul spitalului www.spitalalba.ro – secțiunea Anunțuri concursuri resurse.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractual vacante de operator date tr. I M – COR 413201 (0,5 normă) la Centrul de Învățământ la Distanță, Frecvență Redusă și Formare Continuă – Extensia Deva

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

a). Studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;

b). Vechime în muncă: minim 5 ani vechime în muncă;

c). Deținerea unui certificat de calificare profesională – nivel 5 – în domeniul Informatică, calificarea profesională Tehnician echipamente de calcul.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 24.09.2025

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen nr. 5, județul Alba, până la data de: 25.09.2025 – 08.10.2025, între orele 800 -1600

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 09.10.2025, începând cu ora 10.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 10.10.2025

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 13.10.2025, între orele 800- 1600

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 14.10.2025, ora 16.00

7. Susţinerea probei scrise 17.10.2025, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 17.10.2025, ora 16.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 20.10.2025, între orele 800-1600

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 21.10.2025, ora 16.00

11. Susţinerea interviului 22.10.2025, ora 12.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 22.10.2025, ora 16.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 23.10.2025, între orele 800-1600

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 24.10.2025, ora 15.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului 24.10.2025, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.uab.ro – informare publică – posturi vacante didactic auxiliare si nedidactic, persoană de contact: Muntean Luminița, funcția administrator financiar, având numărul de telefon 0258/806276.

*Serviciul de Ambulanță Județean Alba scoate la concurs un post, pe perioadă determinată, de asistent medical generalist PL, la Stația centrală Alba Iulia

Condiții specifice:

*Diplomă de școală postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G nr.797/1997;

*Diplomă de bacalaureat;

*Adeverință eliberată de OAMGMAMR;

*Certificat de membru OAMGMAMR;

*6 luni vechime ca asistent medical generalist, în conformitate cu prevederile OMS nr. 1470/2011, cap. II, poz. 45.

Depunerea dosarelor se face în perioada 23.09.2025 – 29.09.2025, ora 13:00

1). selecția dosarelor în data de 30.09.2025, ora 10:00;

2). proba scrisă în data de 07.10.2025 , ora 10:00;

3). proba practică în data de: 10.10.2025, ora 10:00;

4). proba interviu în data de: 15.10.2025 , ora 10:00;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia si conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, pe site-ul instituției: www.ambulantaalba.ro și la sediul Serviciului de Ambulanță Județean Alba, din Mun. Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 83, telefon 0258-834.211.

*Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud anunţă organizarea concursului pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante, de 1 normă, de Analist programator grad II, pe perioadă nedeterminată, la Compartimentul Administrativ – personal didactic auxiliar

Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului:

1. studii minime: superioare;

2. Vechime în specialitatea studiilor: minimun 6 luni;

3. studii de specialitate: absolvirea cu diplomă a unei instituţii de învăţământ superior sau a unei instituții de învăţământ postuniversitar, domeniul Informatică, conform art. 193, din Legea 198/2023 cu modificările și completările ulterioare;

4. spirit de inițiativă, abilități de comunicare, lucru în echipă, rezistență la stres;

5. disponibilitate pentru program flexibil;

6. competențe IT:

*operare PC ( suitele MS Office, G Suite pentru Educație, navigare Internet);

*instalări, configurări de programe, platforme, imprimante;

*rețele și protocoale de comunicații, Internet TCP/IP;

*instalări și configurări de echipamente în rețele structurale;

*administrare de rețele, securitatea rețelelor; pagini web;

* cursuri de utilizare platforme atestate prin diplome/certificate, constituie un avantaj;

7. abilități de comunicare și relaționare;

8. capacitate de gestionare a timpului și a priorităților;

9. dorința de dezvoltare profesională

Concursul va consta în următoarele etape:

1. Selecţia dosarelor-rezultat Admis/Respins

2. Probă scrisă-100 puncte

3. Probă practică-100 puncte

4. Interviu-100 puncte

Concursul se va organiza la sediul unității COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD, conform calendarului următor:

1.Depunerea dosarelor – 29.09.2025-7.10.2025 9.00-15.00

Verificarea și validarea dosarelor – 8.10.2025 13.00-15.00

Afișarea rezultatelor – 8.10.2025 16.30

Depunerea contestațiilor – 9.10.2025 8.00-12.00

Afișarea rezultatelor după contestații – 9.10.2025 15.30

2.Proba scrisă – 15.10.2025 9.00-11.00

Afișarea rezultatelor probelor scrise- 17.10.2025 12.00

Depunerea contestațiilor- 17.10.2025 14.00-15.00

Afișarea rezultatelor după contestații -17.10.2025 16.00

3.Proba practică – 20.10.2025 9.00

Afișarea rezultatelor probă practică 20.10.2025 14.00

Depunere contestațiilor 20.10.2025 15.00-16.00

Afișarea rezultatelor după contestații 21.10.2025 15.00

4. Proba de interviu 22.10.2025 10.00

Afișarea rezultatelor interviului 22.10.2025 13.00

Depunere contestații 22.10.2024 14.00-15.00

Afișarea rezultatelor după contestații 22.10.2025 16.30

5.Afișarea rezultatelor finale 22.10.2025 17.00

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declarați admiși la proba scrisă, la proba practică și interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte la fiecare probă în parte.

Interviul și proba practică se notează pe baza criteriilor prevăzute și a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu, respectiv planul probei practice .

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj, cu condiția să fi obținut punctajul minim necesar .

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație, vor fi invitați la un nou interviu în urmă căruia comisia va decide asupra candidatului câștigător.

Rezultatele la probele concursului se va face prin afișare la avizierul unității și pe pagina de internet a instituției https://www.titumaiorescuaiud.ro

*Spitalul Municipal Sebeș organizează concurs pentru ocuparea postului de Economist debutant

Condițiile specifice

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență-științe economice (prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie)

-vechime în specialitatea studiilor – fără vechime

-cunoștințe operare PC (word, excel, navigare internet)

-cunoștințe temeinice privind legislația în domeniu

-absolvire curs achiziții publice acreditat

-utilizare platformă SICAP

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 10.10.2025 Ora 1300

Data selecției dosarelor 13.10.2025

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor 13.10.2025 Ora 1400

Data limită depunere contestatii la rezultatul selectiei dosarelor 14.10.2025 Ora 1400

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 15.10.2025 Ora 1400

Data probei scrise 16.10.2025 Ora 0900

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 16.10.2025 Ora 1300

Data limită depunere contestații privind rezultatul probei scrise 17.10.2025 Ora 1300

Data afișării rezultatelor contestatiilor referitoare la proba scrisa 20.10.2025 Ora 1000

Data interviului 21.10.2025 Ora 1000

Data afișării rezultatelor la proba interviu 21.10.2025 Ora 1400

Data limită depunere contestații privind rezultatul interviului 22.10.2025 Ora 1400

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba interviu 23.10.2025 Ora 1400

Data afișării rezultatelor finale 24.10.2025 Ora 1200

Informații suplimentare: SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ, STR. ȘURIANU, NR. 41, JUD. ALBA, TELEFON 02587321712, E-mail: [email protected].

*Spitalul Orășenesc’’ Dr.Alexandru Borza” Abrud organizează în data de 14.10.2025, ora 10.00, concurs, pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat – bucatar, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

Condiții specifice

– Certificat/ diplomă de absolvire a unui curs de bucătar

– Diplomă de BACALAUREAT

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

1. Publicarea anunțului 22.09.2025

2. Depunerea dosarelor 7.10.2025 ora 10

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 9.10.2025 ora 10

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 9.10.2025 ora 12

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 10.10.2025 ora 12

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 13.10.2025 ora 10

7. Susţinerea probei scrise 14.10.2025 ora 10

8. Afişarea rezultatului probei scrise 14.10.2025 ora 14

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 15.10.2025 ora 14

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2025 ora 10

11. Sustinerea interviului 17.10.2025 ora 10

12. Comunicarea rezultatului interviului 17.10.2025 ora 14

13. Afişarea rezultatului final al concursului 17.10.2025 ora 15

Informaţii suplimentare la telefon 0258/780614, int. 34 – biroul resurse umane, sau pe site-ul instituţiei www.spitalabrud.ro.

