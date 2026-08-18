21 august 2026 | „Armonii în pași de dans” – un spectacol de tango și vals, la Sebeș

„Armonii în pași de dans” este spectacolul rafinat de tango și vals pe care muzicienii din Cluj Tango Orchestra, îl vor oferi Sebeșului, în seara de 21 august 2026, în ambientul Pieței Primăriei.

Solista serii este binecunoscuta mezzosoprana a Operei Naționale Române din Cluj Napoca, Iulia Merca – o voce puternică și sensibilă, care vă invită să ascultați cele mai frumoase lucrări ale genului, un omagiu adus muzicii de vals și tango argentinian în toată splendoarea lor.

Veți regăsi în repertoriul orchestrei celebrele tangouri care au sedus generații întregi: „La Cumparsita”, „Historia de un amor”, „El Choclo”, un tur de forță prin cele mai frumoase lucrări ale epocii de aur și până la misteriosul tango nuevo al lui Astor Piazzolla – „ Libertango”, „Adios Nonino” „Oblivion”, etc , dar si din perioada interbelică românească – „Zaraza”, „Hai sa ne întâlnim sâmbătă seara”, „Hai acasă puișor”. Vom completa cu valsuri celebre, precum „Gramofon”, al marelui compozitor Eugen Doga sau faimosul Waltz nr. 2 Șostakovici, în reinterpretarea orchestrei invitate.

Cluj Tango Orchestra este formată din muzicieni români profesioniști, membri ai Operei Naționale din Cluj-Napoca, Opera Maghiară, Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” și ai Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”. Aceasta concertează în parteneriat cu Opera Națională Română din Cluj-Napoca și cu Ambasada Republicii Argentina în România.

Cu o vastă experiență scenică de peste 250 de spectacole, atât pe scenele filarmonicilor din țară, cât și pe cele ale festivalurilor de tango argentinian din România și din străinătate, artiștii sunt pregătiți să ofere publicului un spectacol de înaltă ținută.

Mezzosoprana Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, Iulia Merca, are o prezență scenică impunătoare și cu o voce inconfundabilă. Se recomandă prin cei 20 ani de activitate, peste 40 de roluri de operă, operetă sau musical, atât în țară cât și în străinătate. Activitatea artistică a Iuliei cuprinde concerte camerale de muzică și poezie, spectacole de musical, operă și teatru, interpretările sale fiind apreciate pe numeroase scene ale lumii: Tokyo, New York, Kulu – India, Viena, Praga, Paris, Roma. A obținut marele premiu la concursul internațional de Canto „Haricleea Darclee”, premiul I la Festivalul Lied-ului Românesc de la Brașov, în anul 2003, premiul pentru cea mai bună solistă în cadrul Festivalului Operelor Naționale de la Iași.

Spectacolul va fi completat de prezența unor dansatori profesioniști de nivel național și internațional, instructorii școlii de tango Compania de Tango Cluj, cea mai veche și mai prolifică școală de tango din România. Horia Călin Pop și Ioana Lascu sunt instructori și performeri de talie internațională, cu un bagaj scenic și coregrafic impresionant, promotori ai tangoului argentinian în România și unii dintre cei mai îndrăgiți dansatori din România. Îi vor acompania mai tinerii colegi, Vlad și Raluca Dordea, un cuplu tehnic și expresiv. Să nu uităm că tangoul argentinian face parte din patrimoniul cultural imaterial UNESCO și este considerat un fenomen universal.

Vă prezentăm întreagă orchestră:

Irina Indrei – pian (Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă” și Opera Maghiară Cluj-Napoca).

Absolventă a Academiei Naționale de Muzică din Cluj-Napoca, cu o activitate scenică diversă, iubitoare a muzicii de tango și pasionată a lucrărilor de Astor Piazzolla, Irina este „motorul” armonic si ritmic al orchestrei. Este un instrumentist complet, cu o bogată experiență scenică, actualmente fiind profesor titular la Colegiul de Muzică „S. Toduță”, catedra pian și pianist corepetitor la Opera Maghiară Cluj-Napoca, de asemenea doctorandă a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, în specializarea Muzică de Tango Argentinian.

Sorin Robert Indrei – bandoneon

Absolvent al Facultății de Muzică din București, membru fondator al Asociației „Cluj Tango Orchestra”, Robert este primul român care cântă la bandoneon în cadrul unei orchestre. Se specializează în mod constant în arta bandoneonului, fiind cursant al profesoarei Yvonne Hahn – Franța și al maestrei Adelin Pais – Argentina, având o evoluție frumoasă în ultimii ani pe scenele festivalurilor de tango argentinian din România. De peste 6 ani este muzicianul care se ocupă de managementul orchestrei, cu un număr impresionant de peste 170 de concerte puse în scenă în toată țara.

Emanuel Elcean – contrabas (Academia de Muzică Cluj-Napoca)

Licențiat în contrabas la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj- Napoca, este un obișnuit al scenelor și al sălilor de concerte încă din perioada liceului. Cu o tehnică frumoasă și precisă, acesta împlinește suportul armonic al orchestrei. Spune despre el că nu și-ar mai vedea viața altfel decât alături de contrabasul lui. Colaborator al unor filarmonici de renume internațional, precum „Filarmonica de Stat Transilvania”, „Filarmonica de Stat Sibiu”, „Filarmonica Brașov” sau „Filarmonica de Stat Târgu Mureș”, Emanuel este un pilon de bază al orchestrei noastre de tango. Face parte și din Orchestra Regală de Tineret, alături de care concertează în Japonia și China.

Adrian Lup – violoncel (Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca)

Începe studiile instrumentului la vârsta de 9 ani. A absolvit Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca, urmează studiile universitare și de master în cadrul Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca. Pe parcursul formării sale artistice a studiat cu profesori precum Gabriel Rîpă și Maria Mărginean, beneficiind totodată de îndrumarea artistică a violoncelistului Octavian Lup. A participat la numeroase masterclass-uri susținute de violonceliști de renume, printre care Marin Cazacu. Activitatea sa artistică include colaborări cu numeroase orchestre (New Hope Orchestra și Young Famous Orchestra, Filarmonica de Stat Satu Mare). Este laureat al mai multor concursuri naționale și internaționale și participant la olimpiade de specialitate. În prezent activează ca profesor de violoncel la Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca.

Milena Vădan – vioară (Academia de Muzică Cluj-Napoca)

Absolventă a Colegiului de Muzică „Sigismund Toduță”, este o iubitoare a muzicii de tango, actualmente fiind studentă la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” la profesorul Vlad Raceu. Fiică de lutier, face cunoștință cu muzica de mică, având încă trei frați, toți muzicieni. Milena spune despre ea că face muzica din inimă, atunci când urcă pe scenă.

Secțiune Știri sub articolul principal