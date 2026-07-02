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2026 – Anul Traian Vuia, un omagiu național adus pionierului aviației românești: Lege promulgată de președintele Nicușor Dan

Ioana Oprean

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2026 – Anul Traian Vuia, un omagiu național adus pionierului aviației românești: Lege promulgată de președintele Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat, joi, 2 iulie 2026 legea prin care anul 2026 este declarat „Anul Traian Vuia”, pentru a marca împlinirea a 120 de ani de la primul zbor din istoria omenirii realizat cu un aparat care s-a ridicat de la sol prin mijloace proprii.

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Inițiativa are ca obiectiv celebrarea contribuției remarcabile a inventatorului bănățean la dezvoltarea aviației moderne și încurajarea organizării, pe parcursul întregului an, a unor manifestări culturale, educaționale și științifice dedicate vieții și operei sale.

Traian Vuia este recunoscut la nivel internațional pentru realizarea, la începutul secolului al XX-lea, a unuia dintre primele zboruri autopropulsate cu un aparat mai greu decât aerul, fără mijloace externe de lansare, performanță care l-a consacrat drept unul dintre pionierii aviației mondiale.

Programul dedicat Anului Traian Vuia urmărește implicarea autorităților publice centrale și locale, a instituțiilor de învățământ, muzeelor, academiilor, organizațiilor culturale și mediului asociativ în organizarea de conferințe, expoziții, concursuri, simpozioane, activități educative și proiecte de cercetare care să pună în valoare contribuția inventatorului român.

De asemenea, anul comemorativ oferă oportunitatea promovării patrimoniului istoric și tehnic al României, precum și stimularea interesului tinerilor pentru domeniile ingineriei, cercetării și aviației.

foto: arhivă

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