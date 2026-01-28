Sport

20 februarie 2026, termenul de înscriere în procesul de evaluare a centrelor de copii și juniori, pentru participarea în competițiile AJF Alba

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

20 februarie 2026 este termenul de înscriere în procesul de evaluare a centrelor de copii și juniori, în vederea participării în competițiile organizate de AJF Alba

Asociația Județeană de Fotbal Alba a anunțat data de 20 februarie 2026 reprezintă termenul de înscriere în procesul de evaluare în vederea participării la competițiile organizate în județ.

Citește și: Alba, pe primele locuri în topul județelor, după numărul de academii de fotbal înregistrate la FRF!

Structurile sportive care doresc să participe la procesul de evaluare a centrelor de copii și juniori, în vederea participării în competițiile organizate de AJF Alba, au obligația de a parcurge următoarele etape: *înscrierea în procesul de evaluare. Cererea de înscriere trebuie completată și transmisă până la data de 20.02.2026 la adresa de e-mail: [email protected];

*Depunerea documentației. Documentația aferentă procesului de evaluare se va depune la sediul AJF Alba, până la data de 23.03.2026. Documentele necesare pentru acest proces sunt disponibile pe site-ul oficial al Federației Române de Fotbal.

Structura competițiilor de seniori, sezonul 2025/2026. Începând cu sezonul 2025–2026, AJF Alba organizează trei competiții de seniori: SuperLiga AJF, Liga 4, Liga 5.

La SuperLiga AJF participarea este condiționată de înscrierea clubului cu minimum două echipe de juniori. Clubul trebuie să dețină minimum categoria Bronze în cadrul clasificării centrelor de copii și juniori. Începând cu sezonul 2026–2027, SuperLiga AJF va fi formată din 12 echipe

La Liga 4, cluburile participante trebuie să înscrie minimum o echipă de juniori. „Rugăm toate cluburile interesate să respecte termenele și condițiile menționate, pentru a asigura participarea în competițiile organizate de AJF Alba”, este mesajul AJF Alba.

În urma procesului de evaluare FRF pentru cluburile de copii și juniori din județ, în vara anului 2025, în județ erau 5 cluburi care au categoria Silver. Această evaluare este importantă, devenind o condiție pentru a participa în Liga 4 din ediția viitoare, dar în același timp contează și la nivelul reprezentării Albei la barajul de promovare în Liga 3. Astfel, în acest moment în Alba sunt 19 cluburi evaluate, dintre care 5 cluburi care au Silver, 13 cluburi cu Bronze și unul cu Categoria 4. Certificarea are valabilitate 2 ani. Aceste rezultate reflectă angajamentul cluburilor în dezvoltarea fotbalului juvenil și dorința de a asigura un cadru profesionist pentru creșterea tinerelor talente.

Dar iată rezultatele: *categoria Silver: Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Star Pro Optimum Alba Iulia, Juniorul Aiud; *categoria bronze: CIL Blaj, Industria Galda de Jos, Optimum GT Sport Alba Iulia, Performanța Ighiu, Viitorul Sîntimbru, Hidro Mecanica Șugag 1984, Kinder Teiuș, Inter Unirea, CS Zlatna, Fortuna Lunca Mureșului. În aceeași perioadă a anului 2024 au obținut clasificarea următoarele cluburi: CS Universitar Alba Iulia și Metalurgistul Cugir – categoria Silver, Spicul Daia Română, Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj și CSȘ Blaj – categoria Bronze, GT Sport Alba Iulia – categoria 4.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Bursa transferurilor în fotbalul din Alba, printre mutări: Greapcă la Valea Frumoasei, R. Morar la Industria Galda, Șușu la VCG Vințu

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

28 ianuarie 2026

De

Bursa transferurilor în fotbalul din Alba în această iarnă | Printre mutări: Greapcă la Valea Frumoasei, R. Morar la Industria Galda, Șușu la VCG Vințu Bursa transferurilor în această iarnă în fotbalul județean, mutări anunțate de Asociația Județeană de Fotbal Alba. Inițiativa AJF Alba, o premieră pentru fotbalul amator, prezinta lista transferurilor realizate în Alba, […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Tineri fotbaliști reveniți în Alba: Alexandru Duna și Luca Boancă la CSM Unirea Alba Iulia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

28 ianuarie 2026

De

Doi tineri fotbaliști au revenit în Alba: Alexandru Duna și Luca Boancă, înregimentați de CSM Unirea Alba Iulia Printre primele mutări în județ în această iarnă se numără revenirile a doi tineri fotbaliști în Alba, CSM Unirea Alba Iulia înregimentându-i pe portarul Duna (2009, Viitorul Cluj) și atacantul Al. Boancă (2008, Ripensia Timișoara). Citește și: Uniriștii […]

Citește mai mult

Sport

Miercuri, ora 18.00, Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandici, în Liga Campionilor | În „Alba Blaj” Arena, confruntare onorantă cu campioana mondială a cluburilor

Dan HENEGAR

Publicat

acum 20 de ore

în

27 ianuarie 2026

De

Miercuri, 28 ianuarie, ora 18.00, Volei Alba Blaj – Savino Del Bene Scandici, în Liga Campionilor | În „Alba Blaj” Arena, confruntare onorantă cu campioana mondială a cluburilor Mâine, de la ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, se dispută partida contând pentru penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor dintre Volei Alba Blaj și Savino Del […]

Citește mai mult