20 februarie 2026, termenul de înscriere în procesul de evaluare a centrelor de copii și juniori, pentru participarea în competițiile AJF Alba

20 februarie 2026 este termenul de înscriere în procesul de evaluare a centrelor de copii și juniori, în vederea participării în competițiile organizate de AJF Alba

Asociația Județeană de Fotbal Alba a anunțat data de 20 februarie 2026 reprezintă termenul de înscriere în procesul de evaluare în vederea participării la competițiile organizate în județ.

Structurile sportive care doresc să participe la procesul de evaluare a centrelor de copii și juniori, în vederea participării în competițiile organizate de AJF Alba, au obligația de a parcurge următoarele etape: *înscrierea în procesul de evaluare. Cererea de înscriere trebuie completată și transmisă până la data de 20.02.2026 la adresa de e-mail: [email protected];

*Depunerea documentației. Documentația aferentă procesului de evaluare se va depune la sediul AJF Alba, până la data de 23.03.2026. Documentele necesare pentru acest proces sunt disponibile pe site-ul oficial al Federației Române de Fotbal.

Structura competițiilor de seniori, sezonul 2025/2026. Începând cu sezonul 2025–2026, AJF Alba organizează trei competiții de seniori: SuperLiga AJF, Liga 4, Liga 5.

La SuperLiga AJF participarea este condiționată de înscrierea clubului cu minimum două echipe de juniori. Clubul trebuie să dețină minimum categoria Bronze în cadrul clasificării centrelor de copii și juniori. Începând cu sezonul 2026–2027, SuperLiga AJF va fi formată din 12 echipe

La Liga 4, cluburile participante trebuie să înscrie minimum o echipă de juniori. „Rugăm toate cluburile interesate să respecte termenele și condițiile menționate, pentru a asigura participarea în competițiile organizate de AJF Alba”, este mesajul AJF Alba.

În urma procesului de evaluare FRF pentru cluburile de copii și juniori din județ, în vara anului 2025, în județ erau 5 cluburi care au categoria Silver. Această evaluare este importantă, devenind o condiție pentru a participa în Liga 4 din ediția viitoare, dar în același timp contează și la nivelul reprezentării Albei la barajul de promovare în Liga 3. Astfel, în acest moment în Alba sunt 19 cluburi evaluate, dintre care 5 cluburi care au Silver, 13 cluburi cu Bronze și unul cu Categoria 4. Certificarea are valabilitate 2 ani. Aceste rezultate reflectă angajamentul cluburilor în dezvoltarea fotbalului juvenil și dorința de a asigura un cadru profesionist pentru creșterea tinerelor talente.

Dar iată rezultatele: *categoria Silver: Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Star Pro Optimum Alba Iulia, Juniorul Aiud; *categoria bronze: CIL Blaj, Industria Galda de Jos, Optimum GT Sport Alba Iulia, Performanța Ighiu, Viitorul Sîntimbru, Hidro Mecanica Șugag 1984, Kinder Teiuș, Inter Unirea, CS Zlatna, Fortuna Lunca Mureșului. În aceeași perioadă a anului 2024 au obținut clasificarea următoarele cluburi: CS Universitar Alba Iulia și Metalurgistul Cugir – categoria Silver, Spicul Daia Română, Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj și CSȘ Blaj – categoria Bronze, GT Sport Alba Iulia – categoria 4.

