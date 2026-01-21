Alba, pe primele locuri în topul județelor, după numărul de academii de fotbal înregistrate la FRF!
Alba se regăsește pe primele locuri în topul județelor, după numărul de academii de fotbal înregistrate la FRF!
Județul Alba se regăsește pe primele locuri în topul județelor din România, după numărul de academii de fotbal înregistrate la Federația Română de Fotbal la începului acestui an. Acest lucru merită apreciat cum se cuvine și reflectă implicarea Asociației Județene de Fotbal Alba pentru a organiza capitolul fotbal juvenil.
Citește și: FOTO: Cele 13 cluburi din Alba certificate de FRF au primit documentele | Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Star Pro Optimum Alba Iulia, Juniorul Aiud – categoria Silver
Cu 18 academii înregistrate, Alba este pe poziția a treia a ierarhiei publicate pe platforma hailafotbal.ro, la egalitate cu Galați și Timiș. Ierarhia este condusă de Sibiu, cu 31 de academii, iar pe locul secund se regăsește București, cu un număr de 26 de academii.
Conform FRF, pe platforma halilafotbal.ro, unde găsești toate informațiile esențiale legate de fotbalul românesc și competițiile lui, sunt înregistrate la acest moment cu date de contact, la dispoziția părinților și copiilor, sute de academii, pe o hartă interactivă a României. Grupate pe categorii, acestea compun o interfață extrem de utilă și cu informații necesare atât pentru cei care își încep drumul spre fotbalul de amatori ori de performanță, cât și pentru cei angrenați deja în ecosistemul fotbalului românesc.
Topul județelor României, după numărul de academii înregistrate în platforma FRF: *31 – Sibiu; *26 – București; 18 – Alba, Galați, Timiș; *17 – Brașov, Mureș; *16 – Hunedoara, Olt, Suceava; *15.00 – Cluj, Dâmbovița; *13 – Bacău, Dolj, Iași, Prahova; *12 – Arad, Neamț; *11 – Argeș; *10 – Bihor, Buzău, Constanța, Gorj, Ialomița, Ilfov, Satu Mare; *9 – Brăila, Giurgiu, Sălaj, Vaslui, Caraș-Severin; *8 – Teleorman, Tulcea, Vâlcea, Bistrița-Năsăud; *7 – Botoșani, Călărași, Harghita, Maramureș, Vrancea; *6 – Mehedinți; *două Covasna.
Deși doar pe locul 22 ca populație, județul Sibiu e liderul surpriză, care depășește inclusiv Capitala, liderul detașat al populației raportat la județele din întreaga țară! Tulcea, județul cu cea mai mică populație din România, are totuși de patru ori mai multe academii înregistrate față de județul codaș, Covasna.
Conform informațiilor furnizate de Asociația Județeană de Fotbal Alba, în urma procesului de evaluare FRF pentru cluburile de copii și juniori din județ, în vara anului 2025, în județ sunt 5 cluburi care au categoria Silver. Această evaluare este importantă, devenind o condiție pentru a participa în Liga 4 din ediția viitoare, dar în același timp contează și la nivelul reprezentării Albei la barajul de promovare în Liga 3. Astfel, în acest moment în Alba sunt 19 cluburi evaluate, dintre care 5 cluburi care au Silver, 13 cluburi cu Bronze și unul cu Categoria 4. Certificarea are valabilitate 2 ani. Aceste rezultate reflectă angajamentul cluburilor în dezvoltarea fotbalului juvenil și dorința de a asigura un cadru profesionist pentru creșterea tinerelor talente.
Dar iată rezultatele: *categoria Silver: Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Star Pro Optimum Alba Iulia, Juniorul Aiud; *categoria bronze: CIL Blaj, Industria Galda de Jos, Optimum GT Sport Alba Iulia, Performanța Ighiu, Viitorul Sîntimbru, Hidro Mecanica Șugag 1984, Kinder Teiuș, Inter Unirea, CS Zlatna, Fortuna Lunca Mureșului. În aceeași perioadă a anului 2024 au obținut clasificarea următoarele cluburi: CS Universitar Alba Iulia și Metalurgistul Cugir – categoria Silver, Spicul Daia Română, Școala de Fotbal Ioan Suciu Blaj și CSȘ Blaj – categoria Bronze, GT Sport Alba Iulia – categoria 4
