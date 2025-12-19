20 decembrie 2025 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!
20 decembrie 2025 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!
Polițiștii rutieri vor acționa mâine, 20 decembrie 2025, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
19 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate
19 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate ANM a emis vineri seara o atenționare meteo cod galben de ceață, valabilă în mai multe localități din Alba în intervalul 21.00-24.00. Se va semnala ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub […]
VIDEO | Uriașul din Apuseni: Porc de peste 400 de kg, sacrificat într-un oraș din Alba înainte de Crăciun
Uriașul din Apuseni: Porc de peste 400 de kg, sacrificat într-un oraș din Alba înainte de Crăciun Tradiția sărbătorilor de iarnă din România include mai multe obiceiuri specifice, iar unul dintre cele mai cunoscute este tăierea porcului. În multe gospodării, sacrificarea animalului are loc în perioada Crăciunului, pentru a asigura preparate tradiționale precum cârnați și […]
FOTO | Polițiștii din Alba, acțiuni intensificate pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive
Polițiștii din Alba, acțiuni intensificate pentru combaterea conducerii sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive Polițiștii rutieri din Alba au efectuat controale intensificate, vizând șoferii care conduc sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, în cadrul unei ample operațiuni europene menite să reducă riscurile pe drumurile publice și să crească siguranța rutieră în întregul județ. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
De ce se taie porcul pe 20 decembrie, de IGNAT. Tradiții și obiceiuri
De ce se taie porcul pe 20 decembrie, de IGNAT. Tradiții și obiceiuri Sărbătoarea de pe 20 decembrie, cunoscută în...
Carduri educaționale 2026: Cardurile educaționale pentru elevi, alimentate cu 500 de lei. Până când trebuie să intre banii
Carduri educaționale 2026: Cardurile educaționale pentru elevi, alimentate cu 500 de lei. Până când trebuie să intre banii Dragoș Pâslaru,...
Știrea Zilei
FOTO | Albaiulianul Mihai-Adrian Hișu, numit comandant interimar al Batalionului 136 Geniu ,,Apulum” din Alba Iulia după ce locotenent-colonelul Marius Păcurar a trecut în rezervă
Albaiulianul Mihai-Adrian Hișu, numit comandant interimar al Batalionului 136 Geniu ,,Apulum” din Alba Iulia după ce locotenent-colonelul Marius Păcurar a...
Incident GRAV în Alba: O persoană inconștientă după ce a fost prinsă într-o combină de recoltat între Geomal și Geoagiu
Incident GRAV în Alba: O persoană inconștientă după ce a fost prinsă într-o combină de recoltat între Geomal și Geoagiu...
Curier Județean
20 decembrie 2025 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în timpul deplasărilor!
20 decembrie 2025 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR: Conduceți responsabil și respectați normele rutiere în...
19 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate
19 decembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50...
Politică Administrație
Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”
Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de mii de firme care primesc 160 milioane de lei
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de...
Opinii Comentarii
18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi
18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi Anual, la data de...
17 decembrie 2025: Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Daniel. Rugăciunile proorocului și a celor trei tineri aruncați în cuptor
În fiecare an, la data de 17 decembrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Prooroc Daniel și îi pomenesc pe...