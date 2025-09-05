2 meciuri oficiale de fotbal în interval de 24 de ore pe Stadionul „Minerul” din Baia de Arieș: Cine joacă
2 meciuri oficiale de fotbal în interval de 24 de ore pe Stadionul „Minerul” din Baia de Arieș
Stadionul „Minerul” din Baia de Arieș va găzdui 2 meciuri oficiale de fotbal în interval de 24 de ore.
Citește și: FOTO | Cupa României și Cupa Județeană continuă în Alba: Ce meciuri urmează să se dispute
„Balul” va fi deschis, sâmbătă, 6 septembrie 2025, la ora 13.00, de partida dintre Sportul Câmpeni și Viitorul Vama Seacă.
Acest meci contează pentru etapa a 2-a din SuperLiga din Alba.
Duminică, 7 septembrie 2025, de la ora 12.00, se va disputa un meci din Cupa României la fotbal.
Este vorba de partida Arieșul Apuseeni Baia de Arieș – Academia Șona.
„Vă așteptăm la stadion, alături de toți iubitorii acestui sport frumos!”, au transmis reprezentanții administrației locale din Baia de Arieș.
