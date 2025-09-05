Rămâi conectat

Sport

2 meciuri oficiale de fotbal în interval de 24 de ore pe Stadionul „Minerul” din Baia de Arieș: Cine joacă

Lucian Daramus

Publicat

acum 2 ore

în

De

2 meciuri oficiale de fotbal în interval de 24 de ore pe Stadionul „Minerul” din Baia de Arieș

Stadionul „Minerul” din Baia de Arieș va găzdui 2 meciuri oficiale de fotbal în interval de 24 de ore.

Citește și: FOTO | Cupa României și Cupa Județeană continuă în Alba: Ce meciuri urmează să se dispute

Apulum Agraria 2025

„Balul” va fi deschis, sâmbătă, 6 septembrie 2025, la ora 13.00, de partida dintre Sportul Câmpeni și Viitorul Vama Seacă.

Acest meci contează pentru etapa a 2-a din SuperLiga din Alba.

Duminică, 7 septembrie 2025, de la ora 12.00, se va disputa un meci din Cupa României la fotbal.

Este vorba de partida Arieșul Apuseeni Baia de Arieș – Academia Șona.

„Vă așteptăm la stadion, alături de toți iubitorii acestui sport frumos!”, au transmis reprezentanții administrației locale din Baia de Arieș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

FOTO | Pugiliștii de la Box Club „Nicolae Linca” Alba Iulia, clasări fruntașe la Cupa Sibiului 2025

Lucian Daramus

Publicat

acum 3 ore

în

5 septembrie 2025

De

Pugiliștii de la Box Club „Nicolae Linca” Alba Iulia, clasări fruntașe la Cupa Sibiului 2025 În perioada 30-31 august 2025 a avut loc Cupa Sibiului la box.  Citește și: FOTO | Clasări pe podium pentru 3 sportivi de la CS Unirea Alba Iulia la Cupa Sibiului la box 2025 Box Club „Nicolae Linca” Alba Iulia […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), MEDALIE DE AUR în proba de Medie distanță a Campionatului Europei de Sud-Est la Orientare

Lucian Daramus

Publicat

acum 7 ore

în

5 septembrie 2025

De

Ionuț Zincă (CS Unirea Alba Iulia), aur în proba de Medie distanță a Campionatului Europei de Sud-Est la Orientare Joi, 4 septembrie 2025, s-a desfășurat prima probă din cadrul Campionatului Europei de Sud-Est la Orientare din Bulgaria, cea de Medie distanță. Ionuț Zincă, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a cucerit medalia de aur […]

Citește mai mult

Sport

Liga 3, etapa a 2-a | Derby județean între CSU și CIL, la Sebeș: Cugirul joacă acasă, deplasări pentru Unirea și Șugag

Lucian Daramus

Publicat

acum 18 ore

în

4 septembrie 2025

De

Derby județean între CSU și CIL, la Sebeș: Cugirul joacă acasă, deplasări pentru Unirea și Șugag Vineri, 5 septembrie 2025 și sâmbătă, 6 septembrie 2025 sunt programate meciurile din etapa a 2-a în Seria 7 a Ligii 3 de fotbal. Citește și: Start în Liga 3: Succes extern pentru CSU, înfrângere acasă a CIL-ului La […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 4 ore

6 septembrie 2025 | Restricții de trafic pe Transfăgărășan pentru desfășurarea unei competiții sportive

Restricții de trafic pe Transfăgărășan pentru desfășurarea unei competiții sportive Au fost anunțate noi restricții de trafic pe Transfăgărășan. Centrul...
Actualitateacum 5 ore

Sindicatele din educație cheamă directorii de școli și inspectorii să se alăture protestului de luni, 8 septembrie 2025

Sindicatele din educație cheamă directorii de școli și inspectorii școlari să se alăture protestului de luni, 8 septembrie 2025 Federația...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

FOTO | ACCIDENT CUMPLIT pe DN 79: O persoană a decedat și alte două au fost rănite grav după impactul violent dintre 2 autoutilitare și un autoturism

ACCIDENT CUMPLIT pe DN 79: O persoană a decedat și alte două au fost rănite grav după impactul violent dintre...
Ştirea zileiacum 3 ore

Scene incredibile pe străzile din Alba Iulia: Doi bărbați, fără permis și beți, s-au plimbat cu aceeași mașină furată

Scene incredibile pe străzile din Alba Iulia: Doi bărbați, fără permis și beți, s-au plimbat cu aceeași mașină furată Doi...

Curier Județean

Curier Județeanacum o oră

Albaiulienii se bucură de un weekend de început de toamnă cu temperaturi de vară: Maxime de 30–32°C ziua și minime de doar 12–14°C noaptea

Albaiulienii se bucură de un weekend de început de toamnă cu temperaturi de vară: Meteorologii anunță maxime de 30–32°C ziua...
Curier Județeanacum 3 ore

AMENZI de peste 100.000 de lei și zeci de avertismente în urma controalelor DSVSA Alba din vara 2025: Obiectivul „zero toxiinfecții alimentare”, atins

AMENZI de peste 100.000 de lei și zeci de avertismente în urma controalelor DSVSA Alba din vara 2025: Obiectivul „zero...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 ore

FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș

Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna...
Politică Administrațieacum 6 ore

FOTO | Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru

Drum asfaltat, rigole, trotuare pavate și accesuri la proprietăți generoase în satul Totoi din comuna Sântimbru Este aproape de final...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 9 ore

5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu

5 septembrie 1940: România devenea stat legionar. Abdicarea regelui Carol al II-lea duce la instaurarea dictaturii lui Ion Antonescu În...
Opinii - Comentariiacum 10 ore

5 septembrie, Ziua Internațională a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur”

5 septembrie, Ziua Internaționala a Carității: „Dacă nu poţi să hrăneşti o sută de oameni, atunci hrăneşte unul singur” Acţiunile...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea