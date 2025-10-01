Rămâi conectat

2-4 octombrie 2025 | COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide până sâmbătă noaptea. Râurile vizate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

2-4 octombrie 2025 | COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide până sâmbătă noaptea. Râurile vizate

Hidrologii au emis sâmbătă mai multe avertizări cod galben și portocaliu de inundații valabile pe mai multe râuri din Alba și alte județe din țară, în intervalul 2.10.2025 ora 16:00 – 04.10.2025 ora 24:00.

Sunt prognozate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE.

Citește și: 2-3 octombrie 2025 | COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM

COD GALBEN

În intervalul 02.10.2025 ora 16:00 – 04.10.2025 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Brănişca (judeţele: Alba, Sibiu şi Hunedoara), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Pogăniş – bazin amonte Ac. Cadar Duboz, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu (judeţele: Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sebeş Olt (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomita), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea), râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).

COD PORTOCALIU

În intervalul 03.10.2025 ora 06:00 – 04.10.2025 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu (judeţele: Gorj, Mehedinţi şi Dolj), râul Jiu – pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru (judeţul Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru (judeţele: Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea – bazin amonte S.H. Buzeşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Buzeşti – amonte confluenţă cu râul Teleorman (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman).

