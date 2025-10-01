2-4 octombrie 2025 | COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide până sâmbătă noaptea. Râurile vizate
2-4 octombrie 2025 | COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide până sâmbătă noaptea. Râurile vizate
Hidrologii au emis sâmbătă mai multe avertizări cod galben și portocaliu de inundații valabile pe mai multe râuri din Alba și alte județe din țară, în intervalul 2.10.2025 ora 16:00 – 04.10.2025 ora 24:00.
Sunt prognozate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE.
Citește și: 2-3 octombrie 2025 | COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM
COD GALBEN
În intervalul 02.10.2025 ora 16:00 – 04.10.2025 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Brănişca (judeţele: Alba, Sibiu şi Hunedoara), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Pogăniş – bazin amonte Ac. Cadar Duboz, Bârzava, Moraviţa (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Caraş, Nera (judeţul Caraş Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin), Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu (judeţele: Hunedoara, Gorj, Mehedinţi şi Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sebeş Olt (judeţele: Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman), Argeş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târgovişte – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Prahova şi Ialomita), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Buzău şi Vrancea), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Vrancea), râurile din Dobrogea (judeţele: Constanţa şi Tulcea).
COD PORTOCALIU
În intervalul 03.10.2025 ora 06:00 – 04.10.2025 ora 12:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte confluenţă cu râul Desnăţui (judeţele: Caraş Severin, Mehedinţi şi Dolj), Desnăţui (judeţele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu (judeţele: Gorj, Mehedinţi şi Dolj), râul Jiu – pe sectorul aval confluenţă cu râul Motru (judeţul Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru (judeţele: Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj şi Dolj), Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Vedea – bazin amonte S.H. Buzeşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Buzeşti – amonte confluenţă cu râul Teleorman (judeţele: Argeş, Olt şi Teleorman).
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, după trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian
Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, după trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian În urma vacantării scaunului Arhiepiscopal Major la data de 25 septembrie 2025, prin trecerea la cele veșnice a Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, în conformitate cu prevederile […]
Tinerii sub 26 de ani se pot vaccina GRATUIT anti-HPV de ASTĂZI. Câte femei mor zilnic din cauza cancerului de col uterin
Tinerii sub 26 de ani se pot vaccina GRATUIT anti-HPV de la 1 octombrie 2025. Câte femei mor zilnic din cauza cancerului de col uterin Începând de astăzi, 1 octombrie 2025, toți tinerii din România cu vârsta de până la 26 de ani pot beneficia de vaccinul anti-HPV gratuit. Virusul HPV este responsabil pentru apariția […]
Peste 7.900 de euro pentru copiii cu dizabilități de la stat. Cum pot părinții să obțină banii
Aproape 8.000 de euro pentru copiii cu dizabilități de la stat. Cum pot părinții să obțină banii Fiecare copil cu dizabilități poate primi peste 7,900 de euro prin proiectul ,,Tech Assist”. Preînscrierea pentru e-vouchere a început, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale considerând că este ,,o şansă reală pentru mii de copii”. ,,Peste 7.900 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, după trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian
Preasfințitul Părinte Cristian Crișan, Administratorul Bisericii Arhiepiscopale Majore Greco-Catolice din România, după trecerea la cele veșnice a Cardinalului Lucian În...
Tinerii sub 26 de ani se pot vaccina GRATUIT anti-HPV de ASTĂZI. Câte femei mor zilnic din cauza cancerului de col uterin
Tinerii sub 26 de ani se pot vaccina GRATUIT anti-HPV de la 1 octombrie 2025. Câte femei mor zilnic din...
Știrea Zilei
FOTO | Elena Maria Toma, canotoarea campioană din Abrud, și-a sărbătorit majoratul la o lună după ce a mai câștigat o medalie de aur
Elena Maria Toma, canotoarea campioană din Abrud, și-a sărbătorit majoratul la o lună după ce a mai câștigat o medalie...
VIDEO | Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: A fost prins trei zile la rând la volan fără permis de conducere. Într-una din seri era și băut
Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: A fost prins trei zile la rând la volan fără permis de conducere....
Curier Județean
Gest impresionant la Alba Iulia: Un bărbat a predat poliției 4.150 de lei găsiți pe stradă. Cine a pierdut banii?
Gest impresionant la Alba Iulia: Un bărbat a predat 4.150 de lei găsiți pe stradă. Cine a pierdut banii? Un...
2-3 octombrie 2025 | COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM
COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM ANM a emis...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind Planul de Mobilitate Urbană Durabilă Municipiul Aiud, cu sediul în Aiud, str. Cuza Vodă,...
Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț: În ce stadiu este proiectul
Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț Primăria Stremț a solicitat aviz...
Opinii Comentarii
Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine
Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine Luna Octombrie sau Brumărel, este o lună plină...
1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice
1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice Ziua de 1 Octombrie, desemnată din anul 1991 la initiativa ONU ca Zi...