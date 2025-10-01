2-3 octombrie 2025 | COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM
COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM
ANM a emis miercuri, 1 octombrie 2025, un cod portocaliu de ninsori abundente și strat consistent de zăpadă în zona de munte a mai multor județe, inclusiv Alba.
Citește și: 1 octombrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate
Fenomenele vizate sunt: ninsori abundente și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 metri, în următoarele județe: Alba, Sibiu Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea și Hunedoara.
,,Va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă de 30…40 cm”, au transmis meteorologii ANM.
Intervalul de valabilitate a codului portocaliu de ninsori abundente și strat consistent de zăpadă este 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10.
