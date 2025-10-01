Rămâi conectat

Curier Județean

2-3 octombrie 2025 | COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM

ANM a emis miercuri, 1 octombrie 2025, un cod portocaliu de ninsori abundente și strat consistent de zăpadă în zona de munte a mai multor județe, inclusiv Alba. 

Citește și: 1 octombrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate

Fenomenele vizate sunt: ninsori abundente și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 metri, în următoarele județe: Alba, Sibiu Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea și Hunedoara.

,,Va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă de 30…40 cm”, au transmis meteorologii ANM.

Intervalul de valabilitate a codului portocaliu de ninsori abundente și strat consistent de zăpadă este 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

1 octombrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 ore

în

1 octombrie 2025

De

1 octombrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate Meteorologii au emis miercuri dimineața, în octombrie 2025 o atenționare cod galben de ceață în județul Alba, valabilă în intervalul 6.00-9.00 în mai multe localități. Citește și: Cum va fi VREMEA în […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Lucrările pe DJ 704 A-Drumul Pianului, reluate în forță. Marius Hațegan: Pe mai bine de jumătate din șosea este turnat stratul de uzură

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 17 ore

în

30 septembrie 2025

De

Lucrările pe DJ 704 A-Drumul Pianului, reluate în forță Lucrările pe DJ 704 A-Drumul Pianului au fost reluate în forță, a anunțat, marți, 30 septembrie 2025, Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.  „După o mică întârziere pricinuită de o problemă tehnică, pe care am rezolvat-o în foarte scurt timp, echipele de muncitori și-au reluat […]

Citește mai mult

Curier Județean

Supermarket Penny într-o comună din Alba: Investiție de 5 milioane de lei. În ce stadiu este proiectul

Ioana Oprean

Publicat

acum 18 ore

în

30 septembrie 2025

De

Supermarket Penny într-o comună din Alba Direcția Județeană de Mediu Alba a primit o solicitare de emitere a acordului de mediu pentru un proiect care vizează realizarea unui supermarket Penny în comuna Jidvei.  Noul supermarket ar urma să fie realizat pe un teren cu suprafața de 6.100 de metri pătrați. Suprafața construită va fi de […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 43 de minute

Categoriile de persoane care beneficiează de vaccin antigripal compensat! Anunțul făcut de Ministerul Sănătății

Ce categorii de oameni beneficiează de vaccin antigripal compensat! Anunțul făcut de Ministerul Sănătății Vaccinarea antigripală este recomandată de către...
Actualitateacum 3 ore

Firmă de asigurări interzisă în România: Care este motivul deciziei ASF

Firmă de asigurări interzisă în România Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să interzică societății de asigurare bulgare DallBogg...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

FOTO | Elena Maria Toma, canotoarea campioană din Abrud, și-a sărbătorit majoratul la o lună după ce a mai câștigat o medalie de aur

Elena Maria Toma, canotoarea campioană din Abrud, și-a sărbătorit majoratul la o lună după ce a mai câștigat o medalie...
Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: A fost prins trei zile la rând la volan fără permis de conducere. Într-una din seri era și băut

Tânăr din Alba Iulia, REȚINUT de polițiști: A fost prins trei zile la rând la volan fără permis de conducere....

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

2-3 octombrie 2025 | COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM

COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM ANM a emis...
Curier Județeanacum 6 ore

1 octombrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate

1 octombrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 16 ore

Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț: În ce stadiu este proiectul

Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț Primăria Stremț a solicitat aviz...
Politică Administrațieacum 19 ore

Congresul Național al AUR, la Alba Iulia: Când va avea loc reuniunea suveraniștilor

Congresul Național al AUR, la Alba Iulia Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) a decis convocarea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 5 ore

Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine

Luna Octombrie, Brumărel – O lună plină de tradiție și sărbători creștine Luna Octombrie sau Brumărel, este o lună plină...
Opinii - Comentariiacum 6 ore

1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

1 octombrie, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice Ziua de 1 Octombrie, desemnată din anul 1991 la initiativa ONU ca Zi...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea