2-3 octombrie 2025 | COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM

COD PORTOCALIU de ninsori abundente în zona de munte a județului Alba. Avertismentul transmis de meteorologii ANM

ANM a emis miercuri, 1 octombrie 2025, un cod portocaliu de ninsori abundente și strat consistent de zăpadă în zona de munte a mai multor județe, inclusiv Alba.

Fenomenele vizate sunt: ninsori abundente și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 metri, în următoarele județe: Alba, Sibiu Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea și Hunedoara.

,,Va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă de 30…40 cm”, au transmis meteorologii ANM.

Intervalul de valabilitate a codului portocaliu de ninsori abundente și strat consistent de zăpadă este 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10.

