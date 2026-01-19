Actualitate

19 ianuarie 2026 | Un nou val de ger năprasnic în România: Cât de mult a scăzut mercurul din termometre. Temperaturile din Alba

Un nou val de ger năprasnic: Cât de mult a scăzut mercurul din termometre. Temperaturile din Alba

Noaptea de duminică, 18 ianuarie 2026 spre luni, 19 ianuarie 2026 și dimineața de luni, 19 ianuarie 2026 au fost marcate de manifestările specifice unui nou val de ger.

Temperaturile au scăzut simțitor.

Hărțile prezentate de Administrația Națională de Meteorologie dau fiori.

Valori termice sub -10 grade s-au înregistrat frecvent, inclusiv în județul Alba.

Cel mai frig a fost în nordul țării, unde temperaturile au scăzut până -20 de grade, la Târgu Lăpuș.

Potrivit ANM, la ora 8.00 erau -14 grade la Câmpeni și Blaj, -13 la Alba Iulia, -12 în Sebeș și -10 la Roșia Montană.

Temperaturile resimțite erau de -15 grade la Cîmpeni, -14 grade la Alba Iulia, -13 grade la Sebeș și -12 grade la Roșia Montană.

O informare de vreme foarte rece, care vizează întregul teritoriu al României, este în vigoare până joi, 22 ianuarie 2026.

Județul Alba este sub incidența unui Cod Galben de ger până miercuri, 21 ianuarie 2026, la ora 10.00.

