Cum va fi VREMEA în februarie 2026, după un ianuarie geros: Ultima lună de iarnă vine cu temperaturi scăzute și precipitații puține. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în februarie 2026, după un ianuarie geros: Ultima lună de iarnă vine cu temperaturi scăzute și precipitații puține. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
ANM a emis vineri, 16 ianuarie 2026, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 19 ianuarie – 16 februarie.
Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai rece decât în mod normal în toată țara, cu temperaturi sub mediile obișnuite pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi în general puține.
Citește și: Cum va fi VREMEA în România până în 16 februarie 2026: Revine gerul, iar precipitațiile vor fi destul de reduse
Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026
Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în jumătatea nordică a teritoriului.
Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.
Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026
Temperaturile medii se vor situa sub cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-estice.
Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în zonele montane dar și ușor excedentare în cele sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.
Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în toate regiunile.
Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026
Mediile valorilor termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Avertisment MAI asupra provocărilor periculoase de pe TikTok: ,,Îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante pentru vizualizări”
Avertisment MAI asupra provocărilor periculoase de pe TikTok: ,,Îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante pentru vizualizări” Ministerul Afacerilor Interne avertizează asupra provocărilor periculoase de pe TikTok. Instituția transmite că determină unii utilizatori, printre care și minori, să comită gesturi riscante, pentru vizualizări. ,,Atenţie la provocările periculoase din mediul […]
Economistul Radu Georgescu: România va intra în incapacitate de plată. Statul a împrumutat cea mai mare sumă în valută împrumutată vreodată într-un an în istoria României
Economistul Radu Georgescu: România va intra în incapacitate de plată. Statul a împrumutat cea mai mare sumă în valută împrumutată vreodată într-un an în istoria României Economistul Radu Georgescu avertizează că România se îndreaptă spre incapacitate de plată, pe fondul unei datorii publice aflate într-o creștere accelerată și al unei economii care nu mai reușește […]
Creștere a prețurilor la biletele de teatru și film în România. Cât de mult s-a scumpit o carte
Creștere a prețurilor la biletele de teatru și film în România. Cât de mult s-a scumpit o carte În ultimul an, cultura a fost tratată ca un moft, astfel că tarifele practicate de muzee, teatre și cinematografe au crescut cu aproape 10%. Cărțile și biletele de spectacol au ajuns și ele să fie scumpite. În […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Avertisment MAI asupra provocărilor periculoase de pe TikTok: ,,Îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi riscante pentru vizualizări”
Avertisment MAI asupra provocărilor periculoase de pe TikTok: ,,Îi determină pe unii utilizatori – inclusiv minori – să comită gesturi...
Cum va fi VREMEA în februarie 2026, după un ianuarie geros: Ultima lună de iarnă vine cu temperaturi scăzute și precipitații puține. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în februarie 2026, după un ianuarie geros: Ultima lună de iarnă vine cu temperaturi scăzute și...
Știrea Zilei
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,Urmează o expertiză tehnică legată de structura de rezistență”
Explozia dintr-un bloc din Alba Iulia. Pașii care urmează până la revenirea locatarilor în apartamente: ,,O expertiză tehnică legată de...
FOTO | Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex”
Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Au fost făcute demersurile necesare pentru transferul victimei: ,,Beneficiază de un tratament complex” La...
Curier Județean
INCENDIU la Alba Iulia. Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un panou de telecomunicații
INCENDIU în Alba Iulia. Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un panou de telecomunicații Pompierii intervin pentru stingerea...
FOTO | Premiul II la concursul „Eroul meu de ieri și de azi”, obținut de Andrei Podaru, elev al Colegiului Național Militar din Alba Iulia: „Am ales să scriu despre străbunicul meu”
Premiul II la concursul „Eroul meu de ieri și de azi”, obținut de Andrei Podaru, elev al Colegiului Național Militar...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote
18 ianuarie 1821: Începutul revoluției lui Tudor Vladimirescu, revoluție care a marcat sfârșitul domniilor fanariote La începutul secolului al XIX-lea,...
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril
18 ianuarie – Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril sunt sărbătoriți...