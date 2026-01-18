Actualitate

Cum va fi VREMEA în februarie 2026, după un ianuarie geros: Ultima lună de iarnă vine cu temperaturi scăzute și precipitații puține. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

în

De

Cum va fi VREMEA în februarie 2026, după un ianuarie geros: Ultima lună de iarnă vine cu temperaturi scăzute și precipitații puține. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

ANM a emis vineri, 16 ianuarie 2026, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 19 ianuarie – 16 februarie.

Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai rece decât în mod normal în toată țara, cu temperaturi sub mediile obișnuite pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi în general puține.

Citește și: Cum va fi VREMEA în România până în 16 februarie 2026: Revine gerul, iar precipitațiile vor fi destul de reduse

Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în jumătatea nordică a teritoriului.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 26.01.2026 – 02.02.2026

Temperaturile medii se vor situa sub cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în zonele montane dar și ușor excedentare în cele sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 02.02.2026 – 09.02.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 09.02.2026 – 16.02.2026

Mediile valorilor termice se vor situa sub cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, la nivelul întregii țări.

