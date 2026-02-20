19 februarie 2026 | AMENZI de aproape 20.000 de lei date în doar 4 ore de polițiștii rutieri în timpul unei acțiuni pe DN1, în Alba

Joi, 19 februarie 2026, în intervalul orar 9.00 – 13.00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier, au derulat o acțiune pe DN 1.

Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit reducerea riscului rutier, fiind vizată principala cauză generatoare de accidente rutiere, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză.

În urma neregulilor depistate, polițiștii au aplicat 101 sancțiuni contravenționale, dintre care 66 pentru depășirea limitei legale de viteză și 35 pentru alte abateri, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 19.430 de lei.

Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 3 permise de conducere și au retras 4 certificate de înmatriculare.

Îndemnăm toți participanții la trafic care conduc autovehicule să circule cu prudență și să respecte regimul legal de viteză. Respectarea acestor reguli poate preveni incidente tragice, deoarece neatenția, chiar și pentru o secundă, poate schimba vieți.

