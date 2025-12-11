Rămâi conectat

19 decembrie | Concertul de Crăciun – „Tradiție și Folclor în Glasuri de Sărbătoare” la Alba Iulia. Invitat special: Teodora Zărnescu Craiu

acum 39 de minute

Concertul de Crăciun – „Tradiție și Folclor în Glasuri de Sărbătoare” la Alba Iulia. Invitat special: Teodora Zărnescu Craiu

Lions Club Alba Iulia anunță organizarea Concertului de Crăciun „Tradiție și Folclor în Glasuri de Sărbătoare”, un eveniment dedicat colindelor autentice și obiceiurilor românești, susținut de Teodora Zărnescu Craiu și invitații săi, ce va avea loc vineri, 19 decembrie, de la ora 19:00, la Sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba.

Lions Club Alba Iulia are bucuria de a vă invita la unul dintre cele mai frumoase momente ale acestui final de an —

Concertul de Crăciun – „Tradiție și Folclor în Glasuri de Sărbătoare”

Într-o perioadă în care inimile ni se deschid mai larg și gândurile se îndreaptă spre familie, bunătate și apropiere, muzica devine limbajul care ne unește. Iar în acest an, sărbătoarea prinde viață prin glasuri care duc mai departe frumusețea obiceiurilor românești.

Invitat special:

Teodora Zărnescu Craiu, alături de invitații săi — o prezență aparte, cu o voce care poartă în ea căldura colindului autentic și emoția satelor de odinioară.

Prin interpretările lor, ne vom întoarce pentru o clipă la Crăciunul copilăriei: cu liniște, lumini blânde și suflete împăcate.

Atmosfera va fi completată de acorduri tradiționale, colinde care răsună din generație în generație și un sentiment de apartenență pe care doar comunitatea îl poate crea.

Va fi un concert în care folclorul devine sărbătoare, iar sărbătoarea devine emoție.

  • Vineri, 19 decembrie
  • Ora 19:00
  • Sala Atrium Centurionum – Consiliul Județean Alba
  • Intrare liberă

Vă invităm să veniți cu familia, cu prietenii, cu inima deschisă — și să ne bucurăm împreună de darul muzicii.

Crăciunul începe cu noi, cu voi și cu fiecare colind care aprinde o lumină în suflet, se arată într-un comunicat de presă.

