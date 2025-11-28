19 decembrie | Concert caritabil Russell McGregor & Johann Strauss Ensemble în Zlatna. Sala de Festivități Ampelum se transformă în ,,inima Vinenei” pentru o seară
La Sala de Festivități Ampelum din Zlatna urmează să aibă loc un concert caritabil,dedicat celor 200 de ani de Strauss, susținut de Russell McGregor & Johann Strauss Ensemble, pe data de 19 decembrie.
Astfel, pentru o seară, Zlatna se transformă în ,,inima Vienei”, datorită: valsurilor celebre, polcilor strălucitoare și energia unui ansamblu internațional de renume.
Prețul unui bilet este de 80 de lei, iar locurile sunt limitate la 300. Biletele se achiziționează de la Casa de Cultură „Horea Popescu” Zlatna.
,,Pe 19 decembrie, Sala de Festivități Ampelum din Zlatna se va transforma pentru o seară în inima Vienei:
RUSSELL McGREGOR & Johann Strauss Ensemble, într-un concert caritabil dedicat celor 200 de ani de Strauss.
„Best of Vienna” aduce pe scenă farmecul muzicii vieneze: valsuri celebre, polci strălucitoare și energia unui ansamblu internațional de renume – iar Zlatna va vibra ca o mică Vienă, pentru o seară memorabilă.
BILET: 80 LEI
Biletele se achiziționează de la Casa de Cultură „Horea Popescu” Zlatna.
- Locurile sunt limitate – sala are 300 de locuri.
- 19 DECEMBRIE 2025, ORA 19:00
- Sala de Festivități AMPELUM, Zlatna
Eveniment organizat de Asociația Casa Ilinca & Stardust Hi Tech Events powered by Viena Magic
O seară rară, un repertoriu celebru și o experiență culturală pe care Zlatna o aduce aproape de magia Vienei”, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Zlatna.
