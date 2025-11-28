19 decembrie | Concert caritabil Russell McGregor & Johann Strauss Ensemble în Zlatna. Sala de Festivități Ampelum se transformă în ,,inima Vinenei” pentru o seară

Concert caritabil Russell McGregor & Johann Strauss Ensemble în Zlatna. Sala de Festivități Ampelum se transformă în ,,inima Vinenei” pentru o seară

,,Pe 19 decembrie, Sala de Festivități Ampelum din Zlatna se va transforma pentru o seară în inima Vienei:

RUSSELL McGREGOR & Johann Strauss Ensemble, într-un concert caritabil dedicat celor 200 de ani de Strauss.

„Best of Vienna” aduce pe scenă farmecul muzicii vieneze: valsuri celebre, polci strălucitoare și energia unui ansamblu internațional de renume – iar Zlatna va vibra ca o mică Vienă, pentru o seară memorabilă.

BILET: 80 LEI

Biletele se achiziționează de la Casa de Cultură „Horea Popescu” Zlatna.

Locurile sunt limitate – sala are 300 de locuri.

19 DECEMBRIE 2025, ORA 19:00

Sala de Festivități AMPELUM, Zlatna

Eveniment organizat de Asociația Casa Ilinca & Stardust Hi Tech Events powered by Viena Magic

O seară rară, un repertoriu celebru și o experiență culturală pe care Zlatna o aduce aproape de magia Vienei”, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Zlatna.

