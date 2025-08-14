Rămâi conectat

19 august 2025 | Tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României la fotbal: Va întâlni CSM Unirea Alba Iulia o prim-divizionară?

Lucian Daramus

Publicat

acum 17 minute

în

De

19 august 2025 | Tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României la fotbal: Cu cine va juca Unirea Alba Iulia?

Casa Fotbalului va găzdui, marţi, 19 august 2025, de la ora 12.00, tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României Betano, ediţia 2025-2026.

Citește și: FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, calificare în play-off-ul Cupei României dedicată lui Darius Indrei

Festivalul Roman Apulum 2025

În această fază a competiției vor evolua:

*21 de câştigătoare ale duelurilor din Turul 3 (între care și CSM Unirea Alba Iulia);

*3 participante în Liga 2 Casa Pariurilor, 2025-2026, care nu au intrat în competiţie în tururile anterioare: Politehnica Iaşi, Sepsi OSK, Steaua Bucureşti;

*4 echipe clasate pe locurile 3-6 la finalul play-out-ului SuperLigii 2024-2025: ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanţa, FC Botoşani;

*2 echipe care au promovat direct în SuperLigă, 2025-2026: CFC Argeş, AFK Csikszereda;

*2 câştigătoare ale barajului de menţinere/promovare în SuperLigă, 2025-2026: Metaloglobus Bucureşti, Unirea Slobozia

Cele 8 echipe din prima ligă (ACS Petrolul 52, UTA Arad, Farul Constanţa, FC Botoşani, Unirea Slobozia, Metaloglobus, CFC Argeş, AFK Csikszereda) care vor evolua în această fază a Cupei României Betano vor fi în urna A, iar celelalte 24 de formații vor fi în urna B. La tragerea la sorţi, echipele din urna A vor fi grupate cu echipele din urna B (8 jocuri), urmând ca restul de 16 echipe din urna B să fie grupate între ele (8 jocuri).

În cazul în care jocurile din Cupa României urmează să fie televizate în direct şi sunt programate în nocturnă, iar clubul organizator nu dispune de un stadion dotat cu instalaţie de iluminat, jocul se va programa pe un stadion din localitatea cea mai apropiată, care îndeplineşte condiţiile regulamentare necesare disputării jocului şi televizării.

Partidele se vor desfăşura în conformitate cu prevederile articolului 30 din ROAF, “Organizarea şi programarea Cupei României”. În caz de egalitate după 90 de minute de joc, se procedează la prelungiri şi, după caz, la executarea loviturilor de departajare din punctul de pedeapsă.

Jocurile din cadrul play-off-ului Cupei României vor avea loc, de principiu, în 27 august, ora 17.30. Excepţie vor face jocurile televizate, programul complet urmând a fi stabilit şi comunicat ulterior.

În ediția 2024-2025 a Cupei României Betano, CSM Unirea Alba Iulia a ajuns până în faza sferturilor de finală.

foto: CSC Șelimbăr

