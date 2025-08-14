Rămâi conectat

FOTO: CSM Unirea Alba Iulia, calificare în play-off-ul Cupei României dedicată lui Darius Indrei

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia s-a calificat în play-off-ul Cupei României, victoria cu CSC Șelimbăr fiind dedicată lui Darius Indrei

CSM Unirea Alba Iulia a învins divizionara secundă CSC Șelimbăr, scor 2-0 (1-0) pe „Cetate”, iar calificarea a fost dedicată mijlocașului Darius Indrei care a suferit o gravă accidentare și va sta departe de gazon până anul viitor.

Citește și: Darius Indrei (CSM Unirea Alba Iulia), accidentare horror: ruptură a ligamentelor încrucișate și perioadă îndelungată de absență!!! Lovitură dură pentru CSM Unirea Alba Iulia!

Festivalul Roman Apulum 2025

„Alb-negrii” s-au impus prin golurile înscrise de Golda (40) și Banyoi (87) și în al doilea an la rând au eliminat pe CSC Șelimbăr în turul al treilea al Cupei României. Elevii lui Pelici i-au dedicat succesul lui Darius Indrei, după deschiderea scorului Denis Golda afișând un tricou cu un mesaj sugestiv.

Victoria Unirii Alba Iulia a fost firească ținând cont de derularea ostilităților. Albaiulienii au avut o bară prin Golda, în startul meciului, și au irosit un penalty, prin Blănaru (35, șut apărat de Măluțan), când scorul era alb

În 27 august sunt prevăzute confruntările din play-off, ultimul hop înaintea grupelor Cupei României.

