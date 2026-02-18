Actualitate

18 februarie 2026 | COD GALBEN de ninsori viscolite în Alba și alte județe: Rafale de vânt de până la 90 km/h

COD GALBEN de ninsori viscolite în Alba și alte județe: Rafale de vânt de până la 90 km/h

Administrația Națională de Meteorologie a prelungit până miercuri, 18 februarie 2026, la ora 23.00, atenționarea Cod Galben de ninsori viscolite și strat de zăpadă care vizează zona de munte din sudul județului Alba și alte județe din țară.

Potrivit meteorologilor, în jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor atinge 70…90 km/h.

Conform unei informări meteo în vigoare în România până joi, 19 februarie 2026, la ora 10.00, vremea se va menține rece în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 0 grade.

Temperaturile minime vor fi negative la nivelul întregii țări și se vor încadra între -8 și 1 grad.

În jumătatea de est a țării va continua să ningă viscolit, cu viteze de 50…70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70…90 km/h, condiții în care vizibilitatea va fi scăzută. Se va depune strat nou de zăpadă cu grosimi în medie de 10…20 cm. Se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp și local de peste 20 l/mp în sud-estul teritoriului.

