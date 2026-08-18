Curier Județean

18 august 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina, peste 10 lei la cele mai cunoscute stații din oraș. Cât costă benzina

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina, peste 10 lei la cele mai cunoscute stații din oraș. Cât costă benzina

Prețurile carburanților continuă să se mențină la un preț ridicat în Alba și în România. Marți, 18 august 2026, motorina costă peste 10 lei/litru la cele mai cunoscute benzinării din oraș.

Preț carburanți Alba Iulia la data de 18 august 2026, potrivit peco-online:

OMV:

  • Motorină – 10.20 lei
  • Benzină – 9.57 lei

Petrom:

  • Motorină – 10.14 lei
  • Benzină – 9.51 lei

Lukoil

  • Motorină – 10.35 lei
  • Benzină – 9.57 lei

Mol:

  • Motorină – 10.20 lei
  • Benzină – 9.57 lei

Rompetrol:

  • Motorină – 10.20 lei
  • Benzină – 9.55  lei

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină s-a majorat cu 9,3%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 40,5 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru a crescut cu 6,5%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă astăzi cu 31,0 lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

21 august 2026 | „Armonii în pași de dans” – un spectacol de tango și vals, la Sebeș

Ioana Oprean

Publicat

acum 29 de minute

în

18 august 2026

De

21 august 2026 | „Armonii în pași de dans” – un spectacol de tango și vals, la Sebeș „Armonii în pași de dans” este spectacolul rafinat de tango și vals pe care muzicienii din Cluj Tango Orchestra, îl vor oferi Sebeșului, în seara de 21 august 2026, în ambientul Pieței Primăriei. Solista serii este binecunoscuta […]

Citește mai mult

Curier Județean

21-30 august 2026 | „Armonii în Sebeș”, sărbătoarea orașului, la Sebeș: Programul complet

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

18 august 2026

De

21-30 august 2026 | „Armonii în Sebeș”, sărbătoarea orașului, la Sebeș: Programul complet În perioada 21–30 august 2026 va avea loc festivalul verii „Armonii în Sebeș”, o manifestare prin care orașul este sărbătorit de autorități în strânsă legătură cu toate vârstele comunității locale. Programul propus se adresează unor gusturi diverse, fiind un spațiu al întâlnirii […]

Citește mai mult

Curier Județean

Scandal într-o familie din Șard: Bărbat, reținut după ce s-a îmbătat și a lovit-o pe partenera sa cu palmele peste față. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

18 august 2026

De

Scandal într-o familie din Șard: Bărbat, reținut după ce s-a îmbătat și a lovit-o pe partenera sa cu palmele peste față. S-a ales cu ordin de protecție provizoriu Un bărbat din Șard a fost reținut pentru 24 de ore după ce și-a lovit partenera cu palemele peste față pe fondul consumului de alcool. Individul s-a […]

Citește mai mult