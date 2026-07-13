18-19 iulie 2026 | ,,Mutat la Țară Fest” în Poiana cu Goruni din satul Vinerea, lângă Cugir. Ateliere de făcut zacuscă, de restaurare a caselor tradiționale, târg cu produse alese, activități pentru copii și muzică bună
,,Mutat la Țară Fest” în Poiana cu Goruni din satul Vinerea, lângă Cugir. Ateliere de făcut zacuscă, de restaurare a caselor tradiționale, târg cu produse alese, activități pentru copii și muzică bună
În perioada 18–19 iulie 2026, Poiana cu Goruni din satul Vinerea (județul Alba) devine locul în care natura, comunitatea și creativitatea se întâlnesc într-un cadru spectaculos. Aici are loc cea de-a doua oprire din acest an al Mutat la Țară Fest – festivalul neo-rural dedicat oamenilor care doresc să se apropie mai mult de natură, de firesc și de o viața trăită altfel.
Sub sloganul „Împreună în natură”, ediția din Transilvania aduce în mijlocul naturii două zile dedicate celor care caută un ritm de viață mai așezat, bucuria lucrurilor făcute cu mâna și experiențe care apropie oamenii de satul românesc, reinterpretat într-o manieră actuală.
Participanții sunt invitați să petreacă un weekend în aer liber, într-o poiană înconjurată de goruni seculari, unde vor descoperi ateliere interactive, concerte, activități pentru copii, demonstrații de meșteșuguri, soluții pentru viața la sat și numeroase experiențe pentru întreaga familie.
Programul artistic va aduce pe scenă artiști din zona folk, jazz, pop-opera și folclor reinterpretat. Sâmbătă seara se va încheia cu un concert de pop-operă, un moment special care transmite mesajul că satul este un spațiu deschis tuturor, un loc în care vechiul și noul se întâlnesc firesc și în care fiecare își poate găsi locul.
Printre experiențele practice pregătite vizitatorilor se numără:
– atelier de făcut zacuscă;
– atelier de tencuit cu lut și discuții despre restaurarea caselor tradiționale;
– atelier sculptură în lemn și împletituri din nuiele;
– atelier de olărit și alte meșteșuguri tradiționale;
– discuții despre grădinărit și apicultură;
– activități creative pentru copii;
– soluții moderne pentru viața la sat;
– târg cu produse alese.
Atmosfera va fi completată de preparate gătite la ceaun, zacuscă pregătită pe loc, oaie la garniță, tocăniță, ciorbe, pui la piatră, bere artizanală, cidru și băuturi naturale, într-un spațiu dedicat relaxării și socializării.
Organizatorii spun că Mutat la Țară Fest nu este un festival despre nostalgie, ci despre redescoperirea unui stil de viață echilibrat, în care tradiția și inovația pot conviețui firesc.
„Ne dorim ca oamenii să plece de aici cu inspirație, nu doar cu fotografii. Mutat la Țară Fest este despre comunitate, despre oameni care creează, cultivă și împărtășesc ceea ce fac cu pasiune. Într-o lume care aleargă tot mai repede, noi propunem două zile în care timpul are răbdare.”
Programul complet este disponibil pe pagina oficială a festivalului www.mutatlatarafest.ro.
Pe 18-19 iulie, la Poiana cu Goruni, în satul Vinerea (județul Alba), toți cei care își doresc un weekend petrecut în natură, cu oameni faini, meșteșuguri autentice, muzică și gusturi de odinioară sunt invitați să descopere experiența Mutat la Țară Fest.
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