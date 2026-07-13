Foto | Accident grav: Motociclist de 27 de ani, rănit în Cluj după ce s-a izbit de mașina condusă de un tânăr din Alba
Accident grav: Motociclist de 27 de ani, rănit în Cluj după ce s-a izbit de mașina condusă de un tânăr din Alba
Luni, 13 iulie 2026, în jurul orei 14.40, s-a produs un accident rutier pe DJ 107R, în Cluj.
Potrivit IPJ Cluj, in primele verificări a rezultat că un tânăr de 27 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care conducea un motociclu pe direcția Sălicea – Făget, ar fi pătruns pe sensul opus de mers, în condiții ce urmează a se stabili în cadrul cercetărilor, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr, de 25 de ani din județul Alba.
Tânărul de 27 de ani, a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la unitatea spitalicească, neputând fi testat cu aparatul etilotest.
Testarea cu aparatul etilotest a conducătorului auto a indicat rezultat negativ.
Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.
foto: ISU Cluj
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