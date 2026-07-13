Foto | 17 elevi de top ai Colegiului Militar din Alba Iulia, recompensați cu o săptămână de experiențe memorabile

17 elevi de top ai Colegiului Militar din Alba Iulia, recompensați cu o săptămână de experiențe memorabile

17 elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, cu rezultate frumoase obținute pe parcursul anului școlar, au participat timp de o săptămână la o tabără care a îmbinat activitățile recreative cu cele educative.

Găzduiți de Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza, elevii au vizitat obiective turistice din București, Brașov, Făgăraș și Râșnov, iar fiecare excursie a fost un prilej nu numai de relaxare după un an de muncă susținută, ci și un prilej de a învăța, de a se dezvolta și de a lega noi prietenii.

Printre obiectivele vizitate se numără Palatul Cotroceni, Muzeul Național Militar, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Satului, Muzeul Comunismului, Mănăstirea Brâncoveanu, Cetatea Făgărașului, Grădina Zoologică Brașov sau Dino Parc.

„Tabăra a reprezentat o experiență memorabilă, îmbinând cultura și recreerea. Am vizitat muzee din București, Cetatea Făgărașului, Dino Parc Râșnov și Grădina Zoologică din Brașov. Activitățile au fost bine organizate, iar programul a îmbinat perfect vizitele, timpul liber și viața de colegiu militar. Pe parcursul excursiei am legat prietenii noi, am acumulat cunoștințe și am trăit multe momente frumoase alături de ceilalți participanți. Am plecat din tabără cu amintiri deosebite, recunoștință și dorința de a participa din nou la o astfel de experiență”, au mărturisit elevii.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

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