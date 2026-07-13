Curier Județean

Foto | 17 elevi de top ai Colegiului Militar din Alba Iulia, recompensați cu o săptămână de experiențe memorabile

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 15 secunde

în

De

17 elevi de top ai Colegiului Militar din Alba Iulia, recompensați cu o săptămână de experiențe memorabile

17 elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, cu rezultate frumoase obținute pe parcursul anului școlar, au participat timp de o săptămână la o tabără care a îmbinat activitățile recreative cu cele educative.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Găzduiți de Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza, elevii au vizitat obiective turistice din București, Brașov, Făgăraș și Râșnov, iar fiecare excursie a fost un prilej nu numai de relaxare după un an de muncă susținută, ci și un prilej de a învăța, de a se dezvolta și de a lega noi prietenii.

Printre obiectivele vizitate se numără Palatul Cotroceni, Muzeul Național Militar, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Satului, Muzeul Comunismului, Mănăstirea Brâncoveanu, Cetatea Făgărașului, Grădina Zoologică Brașov sau Dino Parc.

„Tabăra a reprezentat o experiență memorabilă, îmbinând cultura și recreerea. Am vizitat muzee din București, Cetatea Făgărașului, Dino Parc Râșnov și Grădina Zoologică din Brașov. Activitățile au fost bine organizate, iar programul a îmbinat perfect vizitele, timpul liber și viața de colegiu militar. Pe parcursul excursiei am legat prietenii noi, am acumulat cunoștințe și am trăit multe momente frumoase alături de ceilalți participanți. Am plecat din tabără cu amintiri deosebite, recunoștință și dorința de a participa din nou la o astfel de experiență”, au mărturisit elevii.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

18-19 iulie 2026 | ,,Mutat la Țară Fest” în Poiana cu Goruni din satul Vinerea, lângă Cugir. Ateliere de făcut zacuscă, de restaurare a caselor tradiționale, târg cu produse alese, activități pentru copii și muzică bună

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de minute

în

13 iulie 2026

De

,,Mutat la Țară Fest” în Poiana cu Goruni din satul Vinerea, lângă Cugir. Ateliere de făcut zacuscă, de restaurare a caselor tradiționale, târg cu produse alese, activități pentru copii și muzică bună În perioada 18–19 iulie 2026, Poiana cu Goruni din satul Vinerea (județul Alba) devine locul în care natura, comunitatea și creativitatea se întâlnesc […]

Citește mai mult

Curier Județean

Foto | Șurile și casele cu acoperiș de paie din Alba, promovate în rândul tinerilor cercetași francezi la Întregalde

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

13 iulie 2026

De

Șurile și casele cu acoperiș de paie din Alba, promovate în rândul tinerilor cercetași francezi la Întregalde Patrimoniul vernacular al județului Alba stârnește și interes internațional. Un grup de tineri cercetași din cadrul Scouts de France a participat, duminică, 12 iulie 2026 în comuna Întregalde, la o amplă activitate dedicată descoperirii și promovării arhitecturii tradiționale […]

Citește mai mult

Curier Județean

13 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

13 iulie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 13 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]

Citește mai mult