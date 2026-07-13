Societate

VIDEO | O profesoară de limba română din Alba, debut muzical la Festivalul Rozelor: ,,La 20 de ani visam să cânt, la 40 de ani, am curajul să nu mai visez, ci să fac”

Ioana Oprean

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O profesoară de limba română din Alba, debut muzical la Festivalul Rozelor: ,,La 20 de ani visam să cânt, la 40 de ani, am curajul să nu mai visez, ci să fac”

Rody, profesoara de Limba Română din localitatea Decea, județul Alba, a cucerit Festivalul Rozelor de la Aiud, cu un debut în muzica pop-rock, piesele compuse de Pop Ioan pe versurile lui Miron Ionel, sensibilizând publicul.

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Originara din localitatea Decea, județul Alba, Rodica Filip este profesoară de limba română la Ocna Mureș. Rody îmbină muzica cu catedra, elevii rugând-o din când în când să le mai cânte ceva: ,,Elevii sunt primul meu fun club”, mărturisește profesoara.

Ziua predă metafore, comentarii literare, iar seara devine Rody, vocea nouă de pop-rock care a debutat la Festivalul Rozelor. Piese originale în limba română sunt compuse de Pop Ioan pe versurile poetului Miron Ionel.

Rodica Filip, la 40 ani, demonstrează că vocea de la clasa și pasiunea pentru muzică nu se exclud. Din contră, literatura te învață să simți, muzica te învață să spui ceea ce simți.

Festivalul Rozelor a fost prima scenă mare pentru Rody. A urcat cu emoțiile profesorului la prima oră deschisă, dar și cu forța unor piese de stadion prezentând publicului piese originale pop-rock românesc autentic, cu un sound actual, dar și cu texte care lovesc direct și refrene care rămân după prima audiție.

Versurile lui Miron Ionel vin mănușă unei povești de viață spusă fără ocolișuri: ,,Mă regăsesc în fiecare cântec. La 20 de ani visam să cânt, la 40 de ani, Festivalul Rozelor mi-a dat curajul să nu mai visez, ci să fac”, mai spune Rody.

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