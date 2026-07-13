Definitivat 2026 | La ce oră începe și cât durează proba scrisă programată mâine: Cum vor fi evaluate lucrările

Mâine, marți, 14 iulie 2026, va avea loc proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ.

Accesul candidaților în centrele de examen se face în intervalul 7:30 – 8:00, pe baza unui act de identitate valabil (carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate, iar în lipsa acestuia, pașaport aflat în termen de valabilitate).

Proba scrisă începe la ora 9:00 și are o durată de 4 ore.

Lucrările scrise vor fi evaluate în format digital, în centre constituite la nivel național, pe discipline.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 21 iulie, în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro.

Din totalul celor peste 10.000 de candidați înscriși la nivel național, sunt așteptați să participe candidații care au îndeplinit toate condițiile prevăzute de metodologie (peste 9.600):

*stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an;

*calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru anul şcolar în curs;

*cel puțin 8 media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective.

Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2026, se va desfășura în Alba în centrul de examen Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia.

Proba se va desfășura la 30 de discipline. Au fost admiși la proba scrisă și sunt așteptați să participe 126 de candidați (dintr-un total de 134 de candidați înscriși la începutul anului școlar).

Disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (35 de candidați educatori +11 educator puericultor), învățământ primar (24 candidați).

Elaborarea subiectelor, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro, sunt asigurate de Centrul National de Politici și Evaluare în Educație. După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare se vor afișa și la avizierele centrelor de examen.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 21 iulie 2026, în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 21 și 22 iulie 2026. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 27 iulie 2026.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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