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Șoferii STP, protest în fața Primăriei Alba Iulia: Cererea de aprobare, depusă la sediul instituției. Când ar urma să aibă loc manifestația

Ioana Oprean

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Șoferii STP, protest în fața Primăriei Alba Iulia: Cererea de aprobare, depusă la sediul instituției. Când ar urma să aibă loc manifestația

Criza transportului public din Alba Iulia este departe de a se încheia. După o lună de la declanșarea conflictului provocat de neplata salariilor, șoferii STP au făcut un nou demers și au solicitat aprobarea unui protest în fața Primăriei Alba Iulia.

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Astfel, conducătorii auto au înregistrat luni, 13 iulie 2026, la Primăria Alba Iulia, o cerere pentru organizarea unui protest în zilele de joi și vineri, 16 și 17 iulie, între orele 09:00 și 13:00.

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Potrivit informațiilor obținute de ziarulunirea.ro, manifestația ar urma să aibă loc în fața sediului Primăriei Alba Iulia, însă organizarea acesteia depinde de avizul comisiei pentru adunări publice.

Comisia ar urma să fie convocată marți sau miercuri, când va analiza solicitarea și va decide dacă protestul va fi aprobat.

După o lună de criză, șoferii ies în stradă

Anunțul privind organizarea protestului vine pe fondul crizei transportului public local, începută în 16 iunie 2026, când șoferii STP au întrerupt activitatea după ce nu și-au primit salariile.

Greva spontană a dus la suspendarea transportului public din Alba Iulia și a afectat mii de călători. La o lună de la declanșarea conflictului, șoferii încearcă acum să își susțină revendicările printr-un protest autorizat, chiar în fața Primăriei Alba Iulia.

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Situația a provocat perturbări majore în transportul local, iar în ultimele săptămâni, conflictul dintre angajați, operatorul de transport și autorități a rămas fără o soluție definitivă, iar tensiunile au continuat.

Decizia, în următoarele zile

În acest moment, protestul nu este încă aprobat. Comisia de avizare a adunărilor publice din cadrul Primăriei Alba Iulia urmează să analizeze cererea depusă luni, 13 iulie, iar o decizie este așteptată în cursul zilelor următoare.

Dacă va primi aviz favorabil, protestul se va desfășura în zilele de 16 și 17 iulie, între orele 09:00 și 13:00, în fața Primăriei Alba Iulia.

Organizarea protestului la sfârșitul acestei săptămâni ar reprezenta o nouă etapă în demersurile șoferilor de a-și face auzite revendicările și de a atrage atenția asupra problemelor care persistă în sistemul de transport public din municipiu.

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