Curier Județean

VIDEO | Ziua Națională a Contabilului Român 2026, sărbătorită la Sebeș: „Smart Accounting powered by AI. A fi sau a nu fi?”, tema ediției din acest an

Bogdan Ilea

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Ziua Națională a Contabilului Român 2026, sărbătorită la Sebeș: „Smart Accounting powered by AI. A fi sau a nu fi?”, tema ediției din acest an

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – organismul profesional care gestionează profesia contabilă în România – a organizat, luni, 13 iulie 2026, cea de-a XXII-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român.

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Tema ediției din acest an a fost „Smart Accounting powered by AI. A fi sau a nu fi?”. Evenimentul s-a desfășurat la Restaurantul Leul de Aur din Sebeș, începând cu ora 15:00.

Deschiderea oficială a fost marcată de mesajele transmise de reprezentanții Consiliului filialei și ai Consiliului Superior al CECCAR. Ulterior, au luat cuvântul reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice, ai mediului de afaceri și ai celui academic.

Programul a continuat cu un panel de discuții dedicat temei „#SmartAccounting powered by AI. A fi sau a nu fi?”, în cadrul căruia prof. univ. dr. habil. Daniel Metz a susținut o prezentare despre impactul și rolul inteligenței artificiale în domeniul contabilității.

Evenimentul s-a încheiat cu prezentarea Topului local 2026 al membrilor CECCAR.

Experți contabili 

  • Catarambă Constantin
  • Litan Cristina Susana
  • Sârb Corina Iustina
  • Suciu Ioana Dana
  • Enescu Petra Ionela
  • Popa Mirela Olga
  • Drăgoiu Dan Marius
  • Cristea Maria
  • Molnar Bianca Alina
  • Bleci Claudia Maria

Contabili autorizați

  • Luncan Ioan
  • Sîrbbu Ruben Mihai
  • Rațiu Elena
  • Manciulea Angela
  • Spătăcean Mariana
  • Sipos Iuliana
  • Dragomir Violeta
  • Popa Ana Elena
  • Gheorghe Emilia

Societăți de expertiză

  • ASISTENTA CONT SRL
  • WISE FINANCIAL EXPERT SRL
  • CONTEXPERT SERV SRL
  • CONTACO AUDIT CONSULT SRL
  • TREVIT SRL
  • CONTFIN CONSULT SRL
  • ORIZONT BUSINESS-EXPERT SRL
  • AD VALOREM SRL
  • ACCOUTING LEX EXPERT SRL 
  • ANKA EXPERT BUSINESS SRL

Societăți de contabilitate

  • Conta Consult PREST SRL
  • Libra Contaxman SRL 
  • Prosper Cont SRL
  • Mah Conta Solutions SRL

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