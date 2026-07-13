VIDEO | Ziua Națională a Contabilului Român 2026, sărbătorită la Sebeș: „Smart Accounting powered by AI. A fi sau a nu fi?”, tema ediției din acest an

Ziua Națională a Contabilului Român 2026, sărbătorită la Sebeș: „Smart Accounting powered by AI. A fi sau a nu fi?”, tema ediției din acest an

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) – organismul profesional care gestionează profesia contabilă în România – a organizat, luni, 13 iulie 2026, cea de-a XXII-a ediție a Zilei Naționale a Contabilului Român.

Tema ediției din acest an a fost „Smart Accounting powered by AI. A fi sau a nu fi?”. Evenimentul s-a desfășurat la Restaurantul Leul de Aur din Sebeș, începând cu ora 15:00.

Deschiderea oficială a fost marcată de mesajele transmise de reprezentanții Consiliului filialei și ai Consiliului Superior al CECCAR. Ulterior, au luat cuvântul reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice, ai mediului de afaceri și ai celui academic.

Programul a continuat cu un panel de discuții dedicat temei „#SmartAccounting powered by AI. A fi sau a nu fi?”, în cadrul căruia prof. univ. dr. habil. Daniel Metz a susținut o prezentare despre impactul și rolul inteligenței artificiale în domeniul contabilității.

Evenimentul s-a încheiat cu prezentarea Topului local 2026 al membrilor CECCAR.

Experți contabili

Catarambă Constantin

Litan Cristina Susana

Sârb Corina Iustina

Suciu Ioana Dana

Enescu Petra Ionela

Popa Mirela Olga

Drăgoiu Dan Marius

Cristea Maria

Molnar Bianca Alina

Bleci Claudia Maria

Contabili autorizați

Luncan Ioan

Sîrbbu Ruben Mihai

Rațiu Elena

Manciulea Angela

Spătăcean Mariana

Sipos Iuliana

Dragomir Violeta

Popa Ana Elena

Gheorghe Emilia

Societăți de expertiză

ASISTENTA CONT SRL

WISE FINANCIAL EXPERT SRL

CONTEXPERT SERV SRL

CONTACO AUDIT CONSULT SRL

TREVIT SRL

CONTFIN CONSULT SRL

ORIZONT BUSINESS-EXPERT SRL

AD VALOREM SRL

ACCOUTING LEX EXPERT SRL

ANKA EXPERT BUSINESS SRL

Societăți de contabilitate

Conta Consult PREST SRL

Libra Contaxman SRL

Prosper Cont SRL

Mah Conta Solutions SRL

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