18-19 iulie 2025 | Campionatul Național de Super Rally, prima etapă a sezonului, la Alba Iulia: Traseul competiției și restricții de circulație. PROGRAMUL

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 11 – 17 iulie 2025. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall I Know What You Did Last Summer / Știu ce-ai făcut astă-vară Avanpremiera Regia: Jennifer Kaytin Robinson Cu: Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers, Sarah Pidgeon Gen Film: Horror, […]