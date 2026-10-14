17 octombrie 2026 | Festivalul dovlecilor la Alba Mall din Alba Iulia: atelier caritabil pentru copii, organizat de Interact

Cei mari aplaudă și donează, cei mici pictează și se distrează. Și-asta-i tot ce contează!

Sâmbătă, 17 octombrie, de la ora 12.00, Alba Mall găzduiește un adevărat festival al dovlecilor, organizat de Clubul Interact Alba Iulia. Dovlecii vor fi pictați și transformați în personaje cât mai haioase, colorate și originale, iar cele mai reușite creații vor fi premiate la final.

Atelierul este potrivit pentru copii de toate vârstele. Fiecare participant își va putea lăsa imaginația să zburde și va pleca acasă cu propriul dovleac pictat. Materialele sunt incluse.

Participarea se face pe bază de donație, minimum 25 de lei. Toți banii strânși vor merge către un copil care se luptă cu o formă gravă de cancer și are nevoie de sprijin pentru tratament și îngrijire.

Interact este programul Rotary International dedicat tinerilor între 12 și 18 ani, axat pe voluntariat și proiecte în folosul comunității. Alba Mall susține inițiativa în calitate de gazdă, punând la dispoziție spațiul pentru desfășurarea evenimentului.

Pe scurt:

Data: sâmbătă, 17 octombrie 2026

Ora: 12.00

Locul: Alba Mall, str. Tudor Vladimirescu nr. 50A, Alba Iulia

Donație minimă: 25 lei, materialele sunt incluse. Atenție, numărul dovlecilor este limitat.

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