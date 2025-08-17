17-18 august 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Torenţi, pâraie și viituri rapide. Râurile vizate
17-18 august 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Torenţi, pâraie și viituri rapide. Râurile vizate
Hidrologii INGHA au emis duminică, 17 august 2025, mai multe avertizări cod galben de inundații valabile în Alba și alte zone din țară. În intervalul 17.08.2025 ora 12:00 – 18.08.2025 ora 18:00, vor fi scurgeri pe versanți, pâraie și viituri rapide pe mai multe râuri.
Sunt prognozate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de apărare.
Bazinele hidrografice afectate: Vișeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeş, Ialomiţa, Siret şi Prut.
În județul Alba este cod galben de inundații pe Arieș – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Arieş – amonte confluenţă cu râul Târnava (judeţul Alba), Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărăţeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sărăţeni (judeţele: Harghita, Mureş şi Alba), Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad).
