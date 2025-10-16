16 octombrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate
16 octombrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate
Meteorologii ANM au emis joi dimineața, o atenționare nowcasting cod alben de ceață, valabilă în data de 16 octombrie 2025, între orele 5.40 – 9.00, în mai multe localități din județul Alba.
Se vor semnala local ceață ce determină vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m.
Localitățile viate: Alba Iulia, Cugir, Sebeș, Săsciori, Vințu de Jos, Pianu, Daia Română, Șpring, Ciugud, Șibot, Săliștea, Gârbova, Câlnic, Cut, Blandiana, Doștat
