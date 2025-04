16 aprilie 2025 | Vernisaj al expoziției premianților concursului „Satul copilăriei mele” – „DE FLORII”, la Sala Unirii din Alba Iulia: Peste 200 de lucrări expuse

Consiliul Județean Alba organizează, miercuri, 16 aprilie 2025, la ora 09.30, în Sala Unirii din Alba Iulia – Aripa de Nord, vernisajul expoziției premianților concursului „Satul copilăriei mele” – „DE FLORII”.

Expoziția a fost deschisă publicului încă din Vinerea Floriilor, 11 aprilie 2025, și poate fi vizitată până în 25 aprilie 2025, în Sala Unirii – Aripa de Nord. Titlul acestei ediții speciale marchează simbolic deschiderea în preajma marii sărbători creștine.

Evenimentul reunește peste 200 de lucrări – desene, colaje și machete – realizate de elevii care au obținut locul I la cea de-a V-a ediție a Concursului „Satul copilăriei mele”, desfășurat în luna decembrie 2024, în satele și comunele județului Alba.

Întrucât expoziția din acest an are loc în perioada Sărbătorilor Pascale, am lansat copiilor invitația de a aduce și câte un coș cu ouă încondeiate, ca simbol al tradiției și al primăverii. Fiecare școală participantă a pregătit un coș, care va fi expus cu acest prilej și va fi răsplătit cu un premiu.

Această ediție specială este o sărbătoare a copilăriei, a satului românesc și a imaginației fără limite – așa cum le văd și le simt cei mici din cele 57 de comune participante, adunând peste 5.000 de viziuni sincere și colorate.

Cu ocazia vernisajului, micii expozanți vor beneficia de o vizită ghidată de personaje istorice la Sala Unirii, Muzeul Național al Unirii și Museikon, într-o experiență educativă și interactivă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI