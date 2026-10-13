15 octombrie 2026 | Operațiune de distrugere a munițiilor neexplodate în localitatea Vinerea: Autoritățile recomandă evitarea zonei pe o rază de 1.000 de metri
Operațiune de distrugere a munițiilor neexplodate în localitatea Vinerea: Autoritățile recomandă evitarea zonei pe o rază de 1.000 de metri
O operațiune de distrugere a munițiilor neexplodate, descoperite recent în zona Viilor Noi din localitatea Vinerea, este programată pentru joi, 15 octombrie 2026. Acțiunea se va desfășura în intervalul orar 09:00–15:00, cu participarea specialiștilor pirotehniști din cadrul ISU Alba și a reprezentanților Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Cugir.
Potrivit informațiilor transmise de SVSU Cugir, intervenția are ca scop eliminarea în condiții de siguranță a elementelor de muniție neexplodate identificate recent pe raza localității Vinerea, în zona Viilor Noi. Operațiunea va fi realizată de personal specializat, cu respectarea măsurilor specifice de protecție și prevenire a incidentelor.
Recomandări importante pentru populație
Pentru desfășurarea intervenției în condiții de siguranță, autoritățile recomandă cetățenilor să evite desfășurarea oricăror activități pe o rază mai mică de 1.000 de metri față de perimetrul în care se vor executa operațiunile de distrugere a munițiilor. Măsura este importantă pentru reducerea riscurilor la care s-ar putea expune persoanele aflate în apropierea zonei de intervenție.
Locuitorii sunt îndemnați să respecte indicațiile autorităților și să evite apropierea de locul desfășurării operațiunilor pe întreaga durată a acestora, respectiv între orele 09:00 și 15:00.
Ce trebuie să facă cetățenii dacă descoperă muniții neexplodate
Reprezentanții SVSU Cugir reamintesc populației principalele reguli de prevenire a accidentelor în cazul descoperirii unor elemente de muniție neexplodate, indiferent dacă acestea se află în pământ sau la suprafață.
Este strict interzisă atingerea munițiilor cu mâna sau cu alte obiecte, lovirea ori deplasarea acestora, precum și introducerea lor în foc. De asemenea, cetățenii nu trebuie să încerce să demonteze focoasele sau alte componente, să secționeze obiectele suspecte ori să se joace cu astfel de elemente.
Totodată, ridicarea, transportarea sau utilizarea munițiilor neexplodate în diverse scopuri, inclusiv decorative, reprezintă acțiuni extrem de periculoase și trebuie evitate.
În cazul identificării unor obiecte care ar putea reprezenta muniție neexplodată, persoanele trebuie să păstreze distanța, să nu le atingă și să anunțe imediat autoritățile competente.
Sesizarea poate fi făcută către autoritățile locale, Poliție sau Inspectoratul pentru Situații de Urgență. În situații de urgență, cetățenii pot apela numărul unic 112.
Siguranța comunității, o prioritate
Autoritățile fac apel la responsabilitate și cooperare din partea locuitorilor, subliniind importanța respectării tuturor recomandărilor pentru prevenirea unor incidente cu urmări grave.
Informarea corectă a populației și evitarea manipulării munițiilor neexplodate sunt esențiale pentru protejarea vieții și a bunurilor. Cetățenii sunt încurajați să transmită aceste informații și altor persoane, astfel încât măsurile de siguranță să fie cunoscute și respectate de întreaga comunitate.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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