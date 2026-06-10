15 iunie 2026 | „Generații” – o seară de teatru cu trei generații de actori Skepsis, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

Compania de Teatru Skepsis vă invită luni, 15 iunie 2026, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia, la spectacolul „Generații”.

„Generații” este un eveniment tradițional pe care Compania de Teatru Skepsis îl oferă anual publicului. Pe scenă vor urca, rând pe rând, trei generații de cursanți – elevi, studenți și tineri adulți – care se formează în prezent în cadrul grupului. Aceștia vor prezenta o serie de episoade dramatice originale, bazate pe texte scurte semnate de Matei Vișniec și Viorel Cioflică.

Vă propunem o seară în care ne vom îmbarca pe corabia imaginației, ne vom pune întrebări, vom problematiza și vom căuta soluții, toate în spiritul umorului inteligent și al ironiei specifice teatrului Skepsis, au precizat reprezentanții Companiei de Teatru Skepsis.

„Skepsis a început ca o trupă studențească în urmă cu 24 de ani și a evoluat constant, profesionalizându-se de-a lungul timpului. Pentru a asigura continuitatea companiei, în anul 2012 am lansat programul SKEPSIS STUDIO – un program de inițiere și formare continuă în arta actorului, dedicat tinerilor din Alba Iulia și din județul Alba. Dintre elevii care au crescut alături de noi, mulți și-au transformat pasiunea în profesie, devenind actori profesioniști, iar pe unii dintre ei îi avem astăzi colegi în companie. Pentru tinerii care ne însoțesc acum, «Generații» este atât o sărbătoare a pasiunii pentru teatru, cât și un test al întâlnirii cu publicul”, a declarat Viorel Cioflică, coordonatorul companiei.

Intrarea este liberă!

Evenimentul este prezentat sub egida #yoUthNITED – Alba Iulia, Capitala Tineretului 2026 și este organizat în cadrul proiectului cultural „Stagiunea cu Skepsis 2026”. Proiectul urmărește implicarea tinerilor în diversificarea ofertei cultural-artistice a orașului și în participarea activă la viața socioculturală a comunității. Prin acest demers, Grupul Skepsis formează anual tineri actori, dezvoltă colaborări cu artiști din țară și din străinătate și oferă publicului albaiulian spectacole de teatru și divertisment pe tot parcursul anului, într-un cadru organizat și riguros.

Parteneri: Primăria Municipiului Alba Iulia, Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, Fundația „Inter-Art” Aiud, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Mai multe informații despre Compania de Teatru Skepsis și despre programul de formare pot fi găsite pe site-ul oficial al Companiei de Teatru Skepsis.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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