Educația mentală intră în prim-planul sportului din Alba: curs dedicat sportivilor și antrenorilor, la Alba Iulia, în 15 februarie

Educația mentală intră în prim-planul sportului din Alba: curs dedicat sportivilor și antrenorilor, la Alba Iulia, duminică, 15 februarie
Comunitatea sportivă din județul Alba beneficiază, în luna februarie, de un eveniment educativ deosebit, dedicat pregătirii mentale în sportul de performanță. Pe data de 15 februarie, la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia și la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, va avea loc cursul educativ de pregătire mentală „Putere Mentală”, susținut de specialistul Sebastian Ionescu.
„Performanța nu mai înseamnă doar pregătire fizică și tehnică, ci și capacitatea sportivului de a face față presiunii, emoțiilor și provocărilor psihologice. Prin acest curs, ne dorim să oferim tinerilor sportivi instrumente reale pentru a deveni mai puternici mental și mai echilibrați”, transmit organizatorii, prin Fleșer Andreea, președinte ACS Flash Basketball Zone Aiud.
Programul evenimentului este următorul: *ora 9.30, Sala de sport „Nicușor Marcu”, Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia; ora 14.30, Sala A9, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Evenimentul își propune să aducă în prim-plan un aspect esențial al performanței sportive moderne: componenta mentală. Gestionarea presiunii competiționale, dezvoltarea încrederii, relația cu greșeala și echilibrul emoțional sunt teme centrale ale cursului, cu impact direct asupra rezultatelor și dezvoltării armonioase a sportivilor.
Inițiativa vizează atât sportivii de perspectivă și de performanță, cât și profesorii de sport, antrenorii și persoanele implicate în formarea tinerilor sportivi. În acest sens, toți cei interesați sunt invitați să ia parte activ la acest program educativ.
Cursul „Putere Mentală” reprezintă un pas important în direcția modernizării procesului de pregătire sportivă în județul Alba, aliniind comunitatea sportivă locală la standardele actuale ale sportului de performanță, unde educația mentală joacă un rol decisiv.
Evenimentul este deschis tuturor sportivilor, studenților, profesorilor de sport, antrenorilor și celor interesați de dezvoltarea personală și profesională prin sport, fiind o oportunitate valoroasă de învățare, schimb de experiență și dezvoltare.
Invitați sunt Andreea Fleșer, Ana Rodean și Sebastian Ionescu, iar la capitolul parteneri figurează Liceul cu Program Sportiv Alba, prin evenimentele sportive: Cupa „Nicușor Marcu” și Start la Mișcare, ACS Flash Basketball Zone Aiud și Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia. (H.D.M.)
