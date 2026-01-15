15 – 20 ianuarie 2026 | COD GALBEN de ger și vreme deosebit de rece în Alba și mai multe județe din țară. Avertismentul ANM
COD GALBEN de ger și vreme deosebit de rece în Alba și mai multe județe din țară. Avertismentul ANM
Meteorologii ANM au emis astăzi, 15 ianuarie 2026, un cod galben de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte și polei, intensificări ale vântului.
Noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie) va fi geroasă cu temperaturi minime între -13 și -8 grade în nordul și estul Moldovei. Vineri (16 ianuarie), vremea se va răci mai ales în regiunile sudice și estice, iar în nordul și estul Moldovei local va fi ger, cu temperaturi în jurul valorii de -10 grade. În noaptea de vineri spre sâmbătă (16/17 ianuarie) va fi ger în Moldova și în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei Transilvaniei și Maramureșului.
Citește și: 15 ianuarie 2026 | Cod galben de precipitații care pot depune polei în Alba: Localitățile vizate
Până marți (20 ianuarie) vor fi nopți și dimineți geroase în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -16 și -8 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -12 și -10 grade.
În noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie) și vineri (16 ianuarie), temporar vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie în Banat și Crișana, mixte local la munte, în Transilvania, Moldova și izolat în Maramureș și Dobrogea și predominant ninsori în Oltenia și Muntenia, favorizând pe alocuri depuneri de polei.
Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului și în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, potrivit meteorologilor ANM.
Intervalul de valabilitate este: 15 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00.
