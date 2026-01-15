Curier Județean

15 ianuarie 2026 | Cod galben de precipitații care pot depune polei în Alba: Localitățile vizate

Cod galben de precipitații care pot depune polei în Alba: Localitățile vizate

Zona joasă a județului Alba este, joi, 15 ianuarie 2026, între orele 9.00 și 11.00, sub incidența unui Cod galben de preciptații care pot depune polei.

Localitățile vizate de avertizarea nowcasting sunt Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade și Doștat.

Conform meteorologilor, sunt așteptate local precipitații mixte, care pot favoriza depunerea poleiului.

Recomandări preventive pentru circulația pe timp de polei:

*Reduceți viteza și adaptați-o permanent la condițiile de drum; chiar și vitezele legale pot deveni periculoase pe carosabil alunecos.

*Folosiți anvelope de iarnă corespunzătoare și verificați starea acestora (profil, presiune).

*Măriți distanța de siguranță față de vehiculul din față, pentru a avea timp suficient de reacție.

*Evitați frânările și manevrele bruște, care pot duce la pierderea controlului asupra autovehiculului.

*Asigurați-vă că sistemele de iluminare și semnalizare funcționează corespunzător.

*Fiți atenți în zonele cu risc crescut de polei: poduri, viaducte, rampe, curbe și porțiuni umbrite.

