15-17 septembrie 2025 | Prognoza meteo pentru Alba Iulia: Vreme variabilă cu dimineți răcoroase, temperaturi plăcute și șanse de ploi spre mijlocul săptămânii
15-17 septembrie 2025 | Prognoza meteo pentru Alba Iulia: Vreme variabilă cu dimineți răcoroase, temperaturi plăcute și șanse de ploi spre mijlocul săptămânii
În perioada 15–17 septembrie 2025, Alba Iulia va experimenta o tranziție tipică spre toamnă, cu zile variate ca temperatură și condiții meteorologice.
Luni, 15 septembrie, vremea va fi predominant însorită, cu cer variabil și temperaturi maxime de aproximativ 24°C și minime de 11°C.
Vântul va fi moderat, iar umiditatea relativ scăzută va face ca ziua să fie plăcută pentru activități în aer liber. Este o zi ideală pentru plimbări sau evenimente în aer liber.
Marți, 16 septembrie, se așteaptă o înnorare accentuată, cu temperaturi mai ridicate, atingând până la 27°C, și minime de 13°C.
Citește și: Cum va fi VREMEA în România în septembrie 2025: Temperaturi ridicate, dar și ploi, în prima lună de toamnă. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
Probabilitatea de precipitații va crește, iar vântul va continua să fie prezent, cu rafale moderate. Este recomandat să aveți la îndemână o umbrelă sau o jachetă impermeabilă dacă aveți planuri în aer liber.
Miercuri, 17 septembrie, vremea se va răcori ușor, cu maxime de 22°C și minime de 10°C. Vor fi posibile ploi și burniță ocazională, iar vântul va fi mai calm.
Umiditatea va crește, iar atmosfera va fi mai răcoroasă, indicând o zi potrivită pentru activități în interior sau pentru a purta haine mai groase.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Femeie acroșată de o motocicletă pe strada Moților din Alba Iulia, în timp ce traversa strada
Femeie acroșată de o motocicletă pe strada Moților din Alba Iulia O femeie a fost lovită de o motocicletă în timp ce traversa strada pe Calea Moților din Alba Iulia. Din această cauză, traficul este acum serios încetinit în zonă. Polițiștii au ajuns deja la fața locului și urmează să stabilească exact cum s-a întâmplat […]
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Spitalul din Alba Iulia, un proiect de 55 milioane de euro, va fi finalizat anul viitor
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Spitalul din Alba Iulia, noul corp de clădire al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia va fi finalizat anul viitor Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat azi că lucrările la noua clădire a Spitalului Județean din Alba Iulia sunt în plină desfășurare și se desfășoară conform planului, cu termen de finalizare […]
Ziua Pompierilor sărbătorită prin activități educative și interactive în Alba Iulia
Ziua Pompierilor sărbătorită prin activități educative și interactive în Alba Iulia În cursul săptămânii trecute, pompierii din cadrul ISU Alba au desfășurat o serie de activități educativ-interactive dedicate comunității, cu prilejul Zilei Pompierilor din România, sărbătorită pe 13 septembrie. Reprezentanții ISU au prezentat copiilor tehnici esențiale de prim-ajutor și modalități corecte de comportament în cazul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Românii aleg străinătatea: Salariile mai mari și condițiile mai bune din Vest atrag milioane de oameni care își fac planuri să plece
Românii aleg străinătatea: Salariile mai mari și condițiile mai bune din Vest atrag milioane de oameni care își fac planuri...
15 septembrie | Ziua care a adus evenimente istorice importante, de la inovații militare la declarații politice memorabile
15 septembrie | Ziua care a adus evenimente istorice importante, de la inovații militare la declarații politice memorabile Pe 15...
Știrea Zilei
VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea recordurilor”
VIDEO | Albaiulianca Alexa Vîlcan, inițiatoarea „Mesei care Unește”, după recordul mondial: „Ăsta e cel mai uman record din cartea...
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
VIDEO | Femeie acroșată de o motocicletă pe strada Moților din Alba Iulia, în timp ce traversa strada
Femeie acroșată de o motocicletă pe strada Moților din Alba Iulia O femeie a fost lovită de o motocicletă în...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Spitalul din Alba Iulia, un proiect de 55 milioane de euro, va fi finalizat anul viitor
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Spitalul din Alba Iulia, noul corp de clădire al Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia va...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi cu lănci şi furci
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi...
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate În...