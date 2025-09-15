15-17 septembrie 2025 | Prognoza meteo pentru Alba Iulia: Vreme variabilă cu dimineți răcoroase, temperaturi plăcute și șanse de ploi spre mijlocul săptămânii

În perioada 15–17 septembrie 2025, Alba Iulia va experimenta o tranziție tipică spre toamnă, cu zile variate ca temperatură și condiții meteorologice.

Luni, 15 septembrie, vremea va fi predominant însorită, cu cer variabil și temperaturi maxime de aproximativ 24°C și minime de 11°C.

Vântul va fi moderat, iar umiditatea relativ scăzută va face ca ziua să fie plăcută pentru activități în aer liber. Este o zi ideală pentru plimbări sau evenimente în aer liber.

Marți, 16 septembrie, se așteaptă o înnorare accentuată, cu temperaturi mai ridicate, atingând până la 27°C, și minime de 13°C.

Probabilitatea de precipitații va crește, iar vântul va continua să fie prezent, cu rafale moderate. Este recomandat să aveți la îndemână o umbrelă sau o jachetă impermeabilă dacă aveți planuri în aer liber.

Miercuri, 17 septembrie, vremea se va răcori ușor, cu maxime de 22°C și minime de 10°C. Vor fi posibile ploi și burniță ocazională, iar vântul va fi mai calm.

Umiditatea va crește, iar atmosfera va fi mai răcoroasă, indicând o zi potrivită pentru activități în interior sau pentru a purta haine mai groase.

