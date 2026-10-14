14 octombrie 2026 | Percheziții de amploare într-o rețea de criminalitate organizată: BCCO Alba Iulia, implicată în ancheta privind mașini de lux importate din SUA, acte false și bani spălați

Percheziții de amploare într-o rețea de criminalitate organizată: BCCO Alba Iulia, implicată în ancheta privind mașini de lux importate din SUA, acte false și bani spălați

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța, au documentat activitatea infracțională a mai multor persoane, cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate.

Astăzi, miercuri, 14 octombrie 2026, au fost puse în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Argeș, Vâlcea și Dolj, precum și în municipiul București.

Din probatoriul administrat a reieșit că, în anul 2021, mai mulți cetățeni români ar fi inițiat și constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor profituri materiale, prin prezentarea unor acte falsificate la autoritatea vamală, pentru a permite diminuarea taxelor vamale datorate în cazul unor importuri de autoturisme de lux din Statele Unite ale Americii.

„În urma activităților investigative desfășurate în cooperare cu reprezentanții FBI, s-a stabilit că membrii grupului infracțional organizat ar fi acționat pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, unde ar fi săvârșit infracțiuni de furt, înșelăciune și tâlhărie, iar ulterior ar fi spălat sumele de bani astfel obținute prin achiziționarea unor proprietăți imobiliare, a unor autoturisme de lux și a unor bijuterii, pe teritoriul României.

Audierile se vor desfășura la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța.

Acțiunea se desfășoară cu sprijinul polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Unitatea de Investigare a Criminalității Transfrontaliere, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și reprezentanților Autorității Vamale Române – Biroul Vamal de Frontieră Constanța Sud.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a transmis Poliția Română.

sursa foto: Poliția Română

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