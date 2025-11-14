14 noiembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate
COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate
Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri dimineață, 14 noiembrie 2025, la ora 5:52, o avertizare Cod Galben valabilă în intervalul 06:05 – 10:00, pentru zone joase și depresionare din județele Alba, Brașov și Harghita.
Potrivit ANM, în aceste regiuni se va semnala ceață densă, care va determina reducerea vizibilității local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri, afectând în special traficul rutier.
Zonele vizate
Județul Alba – zona joasă:
Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat.
Avertizarea expiră la ora 10:00, însă fenomenul poate persista local și după acest interval.
14 noiembrie 2025 | COD GALBEN de CEAȚĂ în Alba: Vizibilitate redusă, sub 200 m și izolat sub 50 m. Localitățile vizate
