14-15 octombrie 2025 | Sărbătoarea Încoronării la Alba Iulia: După 103 ani, Regele Ferdinand I și Regina Maria se întorc în Cetatea Alba Carolina. Figuri de ceară și zonă foto, concert de vioară cu maestrul Liviu Prunaru și lansări de carte

Legătura dintre Alba Iulia și unul dintre cele mai importante momente din istoria modernă a României, Încoronarea Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria, e una indisolubilă, ce transcende spațiul și timpul.

La 103 ani de la momentul sacru al Încoronării de la Alba Iulia, din 15 octombrie 1922, Centrul Cultural Palatul Principilor împreună cu Primăria Municipiului Alba Iulia au pregătit o întreagă serie de evenimente, care nu doar să marcheze momentul, ci să-l facă, la rândul lui, memorabil. De la lansări de carte până la un adevărat regal de sunet, totul completat de un set-up special, dedicat Încoronării și avându-i în planul central chiar pe regii României Mari, în mărime naturală și într-o formă… neconvențională.

Cultura scrisă – prefața perfectă pentru Sărbătoarea Încoronării

Pe 14 octombrie, ora 16.30, sunteți invitați la o cvadruplă lansare de carte în Spațiul Muzeal Principia. Este vorba, de fapt, despre trei cărți și o revistă, rezultatele muncii creative a unor autori locali consacrați, finanțate în cadrul unui proiect anual al Primăriei Municipiului Alba Iulia:

Cornel Nistea – Însemnări, cugetări, sentințe

Sonia Elvireanu – Privind prin lucarnă

Felicia Colda – Fața nevăzută a lunii

Lor li se vor alătura Radu Todoran și Dumitru Mălin pentru lansarea ediției 2025 a revistei Zenit 22.

O sesiune de autografe de la autori, momente muzicale rafinate și invitați speciali vor completa agenda unui eveniment de neratat.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba și Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia.

Concertmaestro

Pe 15 octombrie, de la 18:00, la Palatul Principilor – Sala Dietei, un concert extraordinar este cadoul aniversar pregătit pentru albaiulieni și turiști, la celebrarea celor 103 ani de la Încoronare. Este vorba despre un adevărat regal de vioară, „Concertmaestro”, susținut de maestrul Liviu Prunaru. În program se vor regăsi lucrări emblematice, precum J.S. Bach – Sonata nr. 1 pentru vioară, N. Paganini – Capriciile nr. 2, 9, 10, V. Filip – Suita românească, N. Paganini – Capriciile nr. 13, 17, 23, N. Milstein – Paganiniana pentru vioară solo.

Accesul la concert este gratuit, în limita locurilor disponibile în Sala Dietei, la Palatul Principilor Transilvaniei.

După primirea extraordinară a publicului la prima ediție a Turneului Național Concertmaestro – primul turneu solo al lui Liviu Prunaru – desfășurată în primăvara acestui an, violonistul continuă povestea acestui proiect unic printr-o ediție de toamnă cu rezonanță internațională.

Noua călătorie muzicală începe în Italia, la Roma, pe 12 octombrie, în Festivalul Internațional Propatria, iar în 15 octombrie, la ora 18:00, ajunge la Alba Iulia, în Sala Dietei – Palatul Principilor Transilvaniei, în cadrul manifestărilor dedicate Sărbătorii Încoronării Regilor României.

„După emoțiile extraordinare din primăvară, simt că această a doua ediție a turneului este o continuare firească, dar și o nouă provocare. Fiecare oraș are energia lui, iar faptul că voi cânta la Roma și voi veni la Alba Iulia, într-un context atât de special, îmi dă un sentiment de recunoștință și bucurie. Publicul a fost sufletul primei ediții și sunt convins că și acum vom trăi împreună momente frumoase”, spune violonistul Liviu Prunaru.

După 35 de ani de carieră internațională și un parcurs impresionant de 18 ani în postura de concertmaestru al Royal Concertgebouw Amsterdam, violonistul Liviu Prunaru a început în primăvară Concertmaestro – primul său turneu solo în România, un demers artistic ce a transformat granița dintre artist și public într-un dialog muzical direct. Ideea lansată de Liviu Prunaru la Ateneul Român, de a cânta nu doar de pe scenă, ci și printre spectatori, a reconfirmat faptul că cea mai potrivită descriere a Turneelor de poveste este „Aducem muzica printre oameni!”.

Concertul din Sala Dietei, de pe 15 octombrie face parte din proiectul Pro Contemporania 20, inclus, la rândul lui, în seria Turnee de poveste.

Evenimentul este susținut de Centrul Cultural Palatul Principilor, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia, Asociația Culturală Alba Iulia Heritage și Toskana Garten.

Un selfie cu & pentru istorie

Regele Ferdinand I și Regina Maria se întorc la Alba Iulia, după 103 ani. Într-o formă neconvențională, dar în mărime naturală. Este vorba despre piesele create pentru colecția unică de figuri de ceară a Castelului Karolyi din Carei, care, din 15 octombrie și până la finalul lunii, se vor muta la Alba Iulia, în Palatul Principilor.

Toți cei care vor trece pragul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică, în această perioadă, vor avea ocazia să intre în poveste (și în istorie) și să-și facă, la fel ca în marile muzee ale figurilor de ceară, fotografii cu Regele și Regina, în zona foto special amenajată.

„Transferul” Regelui Ferdinand I și a Reginei Maria la Alba Iulia este posibil prin susținerea Primăriei Municipiului Carei și a echipei care administrează Castelul Karolyi din Carei, care au arătat deschidere maximă față de ideea Centrului Cultural Palatul Principilor de a reloca, fie chiar și pentru o perioadă scurtă, cuplul regal la Alba Iulia.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI