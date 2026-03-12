13 martie 2026 | Evaluări ale riscului de tulburări respiratorii în somn, la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

Curier Județean

Cu ocazia Zilei Mondiale a Somnului, vineri, 13 martie 2026, echipa Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud invită persoanele interesate să își evalueze riscul de tulburări respiratorii în somn.

În cadrul spitalului, în zona de triaj, doritorii pot completa două chestionare simple de screening:

*Scala de Somnolență Epworth

*Chestionarul STOP-Bang pentru riscul de apnee în somn

„Aceste instrumente ne ajută să identificăm persoanele care ar putea beneficia de evaluări suplimentare și de recomandări medicale”, a explicat Dr. Usvat Olimpia, director medical al spitalului, medic primar pneumolog cu competența în somnologie.

„Un somn sănătos înseamnă o respirație sănătoasă.

Vă așteptăm să aflați mai multe despre sănătatea somnului și despre modul în care putem preveni complicațiile respiratorii”, au transmis reprezentanții unității medicale din Aiud.

Somnul de calitate nu este un lux, ci o componentă esențială a sănătății. Tulburările de somn pot afecta semnificativ organismul și sunt frecvent asociate cu probleme respiratorii precum sindromul de apnee obstructivă în somn (SASO).

Persoanele care sforăie frecvent, se trezesc obosite dimineața, au somnolență excesivă în timpul zilei sau pauze în respirație în timpul somnului pot avea o tulburare respiratorie de somn.

Nediagnosticată și netratată, apneea de somn poate avea consecințe importante:

• scăderea calității somnului și a capacității de concentrare

• oboseală cronică și somnolență diurnă

• creșterea riscului de hipertensiune, boli cardiovasculare și metabolice

• agravarea unor afecțiuni respiratorii existente

