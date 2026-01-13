13 ianuarie 2026 | Cel mai rece început de zi din această iarnă: Cât de mult au coborât temperaturile în Alba

Cel mai rece început de zi din această iarnă: Cât de mult au coborât temperaturile în Alba

Marți, 13 ianuarie 2026, s-a consemnat cel mai rece început de zi din această acest sezon ne iarnă. Și în județul Alba, precum și în alte zone din România, s-au înregistrat temperaturi scăzute.

Cel mai frig a fost în Transilvania și la munte. În județul Alba, la Câmpeni, se înregistrau, potrivit ANM, -18 grade la ora 7.00. Temperatura resimțită era de -19 grade.

Tot la ora 7.00 erau -16 grade la Sebeș, -14 în Alba Iulia și Blaj și -13 la Roșia Montană.

La ora 8.00 cel mai frig era la Sebeș (-18 grade), la Câmpeni întegistrându-se -17 grade.

Toată țara se află până, marți, 13 ianuarie 2026, pânâ la ora 10.00, sub alertă cod galben de ger.

În județul Alba codul galben de ger este în vigoare până miercuri, 14 ianuarie 2026, la ora 10.00.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI