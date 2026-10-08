12 octombrie 2026 | Părintele George Remete va primi titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Alba Iulia: O viață pusă în slujba credinței și culturii

Părintele Prof. Univ. Dr. George Remete, membru corespondent al Academiei Române, va primi luni, 12 octombrie 2026, titlul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Alba Iulia”, în cadrul unei festivități găzduite de Aula „Sf. Pr. Mărt. Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă.

„Luni, 12 octombrie 2026, la ora 18:00, Aula „Sf. Pr. Mărt. Dumitru Stăniloae” a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia va găzdui festivitatea de decernare a titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Alba Iulia” Părintelui Prof. Univ. Dr. George Remete, membru corespondent al Academiei Române.

Prin Hotărârea nr. 215 din 29 iunie 2026, Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia își exprimă astfel recunoștința față de cel care, prin viața și opera sa, a onorat nu doar Altarul și Catedra, ci și Cetatea Marii Uniri.

Cuvântul de Laudatio va fi rostit de Arhid. Conf. Univ. Dr. Răzvan Brudiu, iar festivitatea va fi oficiată de domnul Gabriel Pleșa, Primarul Municipiului Alba Iulia, în prezența domnului Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba. În încheierea festivității, Corul „Apulum” al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia, dirijat de Părintele Nicolae Topîrcean, directorul acestei instituții de învățământ teologic, va susține un microrecital.

Vă așteptăm cu drag!”, se arată într-o comunicare publică a Facultății de Teologie Ortodoxă a Universiutății „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

foto: arhivă

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