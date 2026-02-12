12 februarie 2026 | 6 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în România

56 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore în România, a transmis joi, 12 februarie 2026, Dispeceratul Salvamont România.

S-au primit în total 56 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, 6 dintre acestea fiind pentru Salvamont Alba. Cele mai multe apeluri (9) le-a primit Salvamont Municipiul Brașov.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 56 de persoane. Dintre acestea, 23 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

„S-au primit și 35 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.

Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!”, a transmis Salvamont România.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

