Actualitate

12 februarie 2026 | 6 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în România

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 15 minute

în

De

12 februarie 2026 | 6 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în România

56 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore în România, a transmis joi, 12 februarie 2026, Dispeceratul Salvamont România.

S-au primit în total 56 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, 6 dintre acestea fiind pentru Salvamont Alba. Cele mai multe apeluri (9) le-a primit Salvamont Municipiul Brașov.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 56 de persoane. Dintre acestea, 23 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

„S-au primit și 35 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.

Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!”, a transmis Salvamont România.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de reclamații trimise la Avocatul Poporului. Ce spune Ministerul Muncii

Ioana Oprean

Publicat

acum 45 de minute

în

12 februarie 2026

De

Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de reclamații trimise la Avocatul Poporului. Ce spune Ministerul Muncii Peste 1.800 de pensionari au sesizat Avocatul Poporului privind recalcularea pensiilor, iar Ministerul Muncii a explicat motivele întârzierilor și stadiul actual al dosarelor. De ce pensionarii transmit reclamații Recalcularea pensiilor conform Legii nr. 360/2023 a început în 2024 și a vizat […]

Citește mai mult

Actualitate

Când începe Postul Paștelui 2026: Care sunt zilele cu dezlegare la pește și ce este bine să faci în Postul Paștelui

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

12 februarie 2026

De

Când începe Postul Paștelui 2026: Care sunt zilele cu dezlegare la pește și ce este bine să faci în Postul Paștelui Postul Paștelui 2026, cunoscut și sub denumirea de Postul Mare, reprezintă perioada de pregătire spirituală a credincioșilor înainte de Învierea Domnului, una dintre cele mai importante sărbători creștine din calendarul bisericesc. În 2026, ortodocșii […]

Citește mai mult

Actualitate

Șoferii care rămân fără permis şi fac contestaţie ar putea să nu mai conducă până la decizia finală a instanței. Magistrații vor să descurajeze contestațiile depuse abuziv

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

12 februarie 2026

De

Șoferii care rămân fără permis şi fac contestaţie ar putea să nu mai conducă până la decizia finală a instanței. Magistrații vor să descurajeze contestațiile depuse abuziv Consiliul Superior la Magistraturii a propus ca şoferii care rămân fără permis şi fac contestaţie, să nu mai poată avea posibilitatea de a conduce până la decizia finală […]

Citește mai mult