12 februarie 2026 | 6 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în România
12 februarie 2026 | 6 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în România
56 de persoane au fost salvate de pe munte în ultimele 24 de ore în România, a transmis joi, 12 februarie 2026, Dispeceratul Salvamont România.
S-au primit în total 56 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, 6 dintre acestea fiind pentru Salvamont Alba. Cele mai multe apeluri (9) le-a primit Salvamont Municipiul Brașov.
În cazul acestor intervenții au fost salvate 56 de persoane. Dintre acestea, 23 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.
„S-au primit și 35 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.
Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.
Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!”, a transmis Salvamont România.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de reclamații trimise la Avocatul Poporului. Ce spune Ministerul Muncii
Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de reclamații trimise la Avocatul Poporului. Ce spune Ministerul Muncii Peste 1.800 de pensionari au sesizat Avocatul Poporului privind recalcularea pensiilor, iar Ministerul Muncii a explicat motivele întârzierilor și stadiul actual al dosarelor. De ce pensionarii transmit reclamații Recalcularea pensiilor conform Legii nr. 360/2023 a început în 2024 și a vizat […]
Când începe Postul Paștelui 2026: Care sunt zilele cu dezlegare la pește și ce este bine să faci în Postul Paștelui
Când începe Postul Paștelui 2026: Care sunt zilele cu dezlegare la pește și ce este bine să faci în Postul Paștelui Postul Paștelui 2026, cunoscut și sub denumirea de Postul Mare, reprezintă perioada de pregătire spirituală a credincioșilor înainte de Învierea Domnului, una dintre cele mai importante sărbători creștine din calendarul bisericesc. În 2026, ortodocșii […]
Șoferii care rămân fără permis şi fac contestaţie ar putea să nu mai conducă până la decizia finală a instanței. Magistrații vor să descurajeze contestațiile depuse abuziv
Șoferii care rămân fără permis şi fac contestaţie ar putea să nu mai conducă până la decizia finală a instanței. Magistrații vor să descurajeze contestațiile depuse abuziv Consiliul Superior la Magistraturii a propus ca şoferii care rămân fără permis şi fac contestaţie, să nu mai poată avea posibilitatea de a conduce până la decizia finală […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
12 februarie 2026 | 6 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de pe munte în România
12 februarie 2026 | 6 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: Peste 50 de persoane salvate de...
Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de reclamații trimise la Avocatul Poporului. Ce spune Ministerul Muncii
Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de reclamații trimise la Avocatul Poporului. Ce spune Ministerul Muncii Peste 1.800 de pensionari au sesizat...
Știrea Zilei
FOTO | Pisică salvată de pompierii din Alba Iulia: Era prinsă între crengile unui copac pe strada Cloșca
Pisică salvată de pompierii din Alba Iulia: Era prinsă între crengile unui copac pe strada Cloșca O pisică a fost...
UPDATE | TRAGEDIE în Alba: Doi vârstnici de 76 și 66 de ani, din Cenade, DECEDAȚI după ce s-ar fi intoxicat cu gaz
TRAGEDIE în Alba: Doi vârstnici de 76 și 66 de ani, din Cenade, DECEDAȚI după ce s-ar fi intoxicat cu...
Curier Județean
VIDEO | Care sunt cele mai afectate sectoare ale drumurilor naționale din județul Alba. Se va interveni cu peste 30 de tone de mixtură asfaltică
Cele mai afectate sectoare ale drumurilor naționale din județul Alba. Se va interveni cu peste 30 de tone de mixtură...
Primăria unei comune din Alba achiziționează un sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun derulat în parteneriat cu municipiul învecinat: O nouă licitație în derulare
Primăria unei comune din Alba achiziționează un sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună!
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună! PSD Alba se dedă...
FOTO | Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la cotă căminele de canalizare, înainte de asfaltare
Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la...
Opinii Comentarii
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...